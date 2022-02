La Guardia Civil abrirá diligencias contra Ruiz-Valdepeñas por la muerte de una bebé de Ibiza

La Guardia Civil abrirá diligencias contra Ángel Ruiz-Valdepeñas, el médico antivacunas suspendido, por su participación el lunes pasado en un parto domiciliario en Santa Eulària (Ibiza), en el que la bebé sufrió una parada cardiorrespiratoria y murió el viernes en el hospital mallorquín de Son Espases. Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib), Carles Recasens, anunció ayer que se personará como acusación particular en este caso de que la investigación determine la responsabilidad del sanitario en esta tragedia.

La Oficina de Comunicación Periférica de la Guardia Civil en Baleares indicó ayer que la investigación sobre estos hechos sigue abierta y que esta semana continúa la recogida de testimonios. No obstante, esta portavoz aseguró que se abrirán diligencias contra Ruiz-Valdepeñas por asistir en el parto pese a estar suspendido de colegiación por el Comib, que le abrió expediente disciplinario en septiembre de 2020 por vulneraciones graves del Código de Ética y Deontología Médica.

Traslado urgente a Mallorca

La bebé fue ingresada inicialmente el lunes en el Hospital Can Misses, desde donde fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos pediátrica de Son Espases. El propio Ruiz-Valdepeñas, en declaraciones a este diario, manifestó que el parto domiciliario se desarrolló con normalidad y que sufrió la parada cardiorrespiratoria al cabo de unos minutos, después de lactar. Además, aseguró que fue la familia la que le llamó para que acudiera a la casa, a través de un amigo en común, negando que esté promocionando sus servicios como sanitario.

Ruiz-Valdepeñas también rechazó el calificativo de "negacionista" con el que se le suele denominar, insistiendo en que él no niega la existencia del virus. De hecho, manifestó que su padre había fallecido por el covid y que su hermano sufrió la enfermedad, aunque mantiene su rechazo a las vacunas y las restricciones para prevenir contagios. De igual manera, negó estar inhabilitado como médico porque ha presentado recurso contra la sanción grave que le interpuso el Comib.

"No hay pandemia"

En las manifestaciones en redes sociales que le costaron la suspensión, Ruiz aseguró que "no hay pandemia", por lo que "ahora hay que vivir en la normalidad". En las mismas declaraciones usó términos como "infundir, inocular, fumigar" para calificar el papel de los gobiernos con el virus. "No tienen ningún sentido la mascarilla ni el distanciamiento social y yo me juego mi título para afirmarlo", señaló el sanitario.

Por su parte, Recasens subrayó que, aunque la inhabilitación final dependerá de una resolución judicial, Ruiz-Valdepeñas no puede ejercer la profesión porque está suspendido de colegiación durante seis años.

Además, incidió en que este médico no es "ni obstetra ni matrón ni pediatra" para asistir en un parto con garantías. Recasens también lamentó el fallecimiento de la bebé y mostró su solidaridad con su familia.