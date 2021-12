Cae el preso fugado al reconocerlo el chófer de la guagua que iba al Sur

La Guardia Civil detuvo al preso que al mediodía del pasado domingo se fugó durante un traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (Hunsc), en Santa Cruz de Tenerife. Una vez más, la colaboración ciudadana resultó clave para que los agentes del Instituto Armado lo arrestaran en el municipio de Adeje.

La captura se produjo a raíz de que el citado recluso, Jordan David Roger V., de 19 años de edad, decidiera abandonar la zona metropolitana y dirigirse al Sur de Tenerife en una guagua del transporte público.

El conductor del citado vehículo de Titsa, que supuestamente había visto la fotografía del individuo en redes sociales, avisó a las fuerzas de seguridad de que se había subido a la guagua que conducía y que su destino era el municipio de Adeje. Cabe recordar que el protagonista del hecho tiene diferentes tatuajes en el rostro, el cuello o la frente, por lo que la descripción ofrecida por el chófer no dejó lugar a dudas.

Ante dichas circunstancias, guardias civiles hicieron un seguimiento a la citada unidad de transporte público y arrestaron al delincuente en el momento en que se bajó de la misma. De esta manera finalizó la fuga del joven, que está acusado de diferentes robos con violencia e intimidación.

Jordan David es natural de Las Palmas de Gran Canaria, donde, desde que era menor, comenzó su actividad delictiva. De hecho, llevó a cabo diversos atracos en los que empleó armas blancas para intimidar a las víctimas, como katanas (espadas japonesas) o cuchillos. Ante la progresión de su historial como ladrón, un Juzgado de Menores de la capital grancanaria decidió ordenar su ingreso en el centro de internamiento educativo para menores infractores (Ciemi) de Valle Tabares, en La Laguna.

Y en la mencionada infraestructura permaneció hasta el pasado 10 de febrero, cuando decidió fugarse en unas circunstancias que no han trascendido. Ya entonces había cumplido los 18 años. Y no tardó en enriquecer su particular currículum como ladrón.

El 17 de febrero presuntamente llevó a cabo un robo con violencia e intimidación en un MiniKasino situado en el Distrito de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife. Después de amenazar a la trabajadora con un cuchillo, el joven consiguió apropiarse de 500 euros. Los hechos fueron denunciados ante la Policía Nacional. Horas más tarde, Jordan David Roger presuntamente también perpetró otros dos atracos en sendas gasolineras de Santa Cruz de Tenerife.

Los agentes de la Policía Nacional y miembros de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife adscritos a la Fiscalía de Menores comenzaron a realizar gestiones para intentar localizarlo. Al final, reunieron indicios y pruebas de que podía tratarse del mencionado joven grancanario. Nuevas pesquisas les permitieron saber que se escondía en unos apartamentos de Playa de las Américas, en Arona. Fue arrestado y el Juzgado de Guardia en Santa Cruz de Tenerife ordenó su ingreso en prisión provisional a la espera de juicio.