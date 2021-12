La Policía Local de Cáceres paró el vehículo del concejal de Tráfico y portavoz del gobierno local, Andrés Licerán, sin el seguro obligatorio del turismo y sin la ITV en regla. Fue en un control rutinario hecho este domingo en la plaza de obispo Galarza. En estas fechas, coincidiendo con la proximidad de las festividades navideñas, se suelen hacer controles en los tres turnos de la Policía Local (mañana, tarde y noche). Los agentes denunciaron las dos infracciones (no tener seguro y la ITV caducada).

El concejal , a preguntas de este diario, explicó que el domingo a media mañana cogió el coche para salir a hacer deporte y en un control rutinario de la Policía Local le pararon. "En ese momento, y para mi sorpresa, descubrimos que no tenía el seguro ni la ITV al día, algo de lo que en ningún momento había sido consciente", detalla el edil en la contestación por escrito.

Licerán reconoce que con lo ocurrido "no cumplo con la ejemplaridad que se nos exige a los concejales, pero no deja de ser un error, probablemente achacable a mi cambio de residencia que me ha generado algunos problemas con las notificaciones y demás correspondencia".

También ha detallado que esta mañana ha abonado el seguro y ha solicitado cita para la ITV. "Como debe ser, me toca pagar la multa y cumplir como a cualquier vecino", añade en la respuesta por escrito.

No pasar la ITV lleva una sanción de 200 euros, mientras que no tener seguro conlleva la prohibición de circular con el vehículo y el depósito o precinto del coche a cargo del propietario hasta que se tenga el seguro. La sanción es por un importe de entre 601 y 3.000 euros.

En este caso, la propuesta de sanción es de 200 euros por no tener la ITV al día y de 600 euros por carecer de seguro. Según detalló el edil, a preguntas de este diario, la ITV llevaba dos meses caducada, mientras que con el recibo del seguro lo que ha ocurrido es que "me lo habían devuelto y lo habían dado de baja". Licerán reiteró que esta mañana ya ha abonado el recibo del seguro y que ya tiene cita para pasar la ITV esta semana.

Los agentes no llegaron a inmovilizar el vehículo del edil, pese a que no había seguro. No se suele inmovilizar el coche por las dudas que a veces ofrece el terminal de Tráfico. Se impone la denuncia y con posterioridad el infractor puede alegar.

Licerán, además de ser portavoz del gobierno, está al frente de las concejalías de Fomento, Infraestructuras, Servicios Públicos, Seguridad (Policía Local y Tráfico) y Recursos Humanos.