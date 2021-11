Nuria, la joven discapacitada desaparecida en Almería, ha aparecido. Tras más de 40 días de búsqueda, Nuria López Santiago ha sido localizada en buen estado, según confirmado la familia de la joven a CASO ABIERTO, portal de sucesos e investigación de Prensa Ibérica.

El encuentro se ha producido esta misma mañana. "Se acabó la pesadilla. Ya sabemos que está bien. Terminó el sinvivir", ha expresado Lidia Gálvez, su prima, que siempre fue voz de toda la familia en esta búsqueda. "Se encuentra bien, está contenta".

La joven portavoz aprovecha para agradecer toda la ayuda recibida desde el pasado 11 de octubre, día en el que se perdió el rastro de su prima cuando salió de casa con 50 euros, el DNI y lo puesto. Una ayuda que ha sido fundamental, ya que ha sido la colaboración ciudadana -y la gran difusión de la alerta- la que ha facilitado la localización de la joven. Una llamada dio la pista a la Guardia Civil, que confirmó el hallazgo. Tras ello, la familia de Nuria fue avisada y se ha producido el reencuentro.

Se la buscaba desde el 11 de octubre

No dijo nada. No se despidió. Nuria López Santiago, la joven de 20 años de Almería, salió de casa el pasado 11 de octubre. Aprovechó que su tía había ido al médico aquella mañana, que estaba sola, y no regresó. Se activó la alerta. La desaparición, inquietante, preocupó a todos: familia, Policía Nacional, asociaciones como Sos Desaparecidos o la Fundación QSDglobal, medios de comunicación. Su familia buscaba sin descanso. Almería estaba llena de carteles con su foto, muchos la veían, pero nadie la encontraba. Las llamadas afirmando avistamientos eran incontables, pero no llegaban a tiempo.

La alerta era alta, los miedos, todos: la joven tiene una discapacidad intelectual del 66%. Tiene la felicidad, sonrisa e inocencia de un niño de dos años. Confía -ciega- en todo el mundo, no ve el peligro, lo que la convertía en vulnerable. Muy vulnerable. Nuria sonríe. Su familia descansa.