La Policía Nacional asestó ayer un golpe importante a un punto de compra y venta de drogas de la capital grancanaria gracias a la colaboración vecinal. En la operación, simultánea en varios puntos de Las Palmas de Gran Canaria, resultaron detenidas tres personas, dos hombres y una mujer, entre las que se encontraba el cabecilla de la célula criminal, que tenía su base de operaciones en un inmueble en la calle Anzofe, 124, en el barrio de La Isleta. También se procedió a tapiar, para su posterior demolición, un edificio abandonado que había sido ocupado como fumadero en Andamana y que era un foco de inseguridad e insalubridad para los residentes.

En el operativo participaron más de 100 agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, que intervinieron heroína, cocaína y material de corte para convertirla en crac, así como dinero e instrumentos para la cocción de las sustancias estupefacientes. El lugar servía como punto de menudeo de drogas, con actividades de compra y venta en uno de los inmuebles y de consumo en el otro. Según destacaron fuentes policiales, el gran logro ha sido conseguir tapiar este fumadero sobre el que pesan más de tres décadas de quejas de quienes residen en la zona, que han soportado auténticos calvarios.

Las diligencias permanecen bajo secreto de sumario, pero ha trascendido que se practicaron seis entradas y registros en varios inmuebles de La Isleta y Zárate, entre ellos viviendas y locales que pertenecían, supuestamente, a uno de los detenidos. En el edificio ocupado de la calle Andamana, donde vivían varios toxicómanos, según los vecinos, se tapió la entrada, con permiso de la propietaria -que es una de las denunciantes-, para poder demolerlo a la mayor brevedad posible. Según las fuentes policiales consultadas, esto provocará la expulsión de esta zona de quienes se dedicaban al menudeo y al consumo de drogas, aumentando la tranquilidad de los residentes. Sobre todo porque era un lugar habitual de redadas en las que se detuvieron a numerosas personas por estos motivos.

Desde la asociación de vecinos El Timonel, que ha sido muy activa a la hora de denunciar estos hechos, se mostraron ayer felices tras la operación policial. «Por fin nos han hecho caso, y esperamos ganar en tranquilidad porque esto era un sinvivir», explicaron. El colectivo había presentado hasta cinco quejas al Ayuntamiento capitalino por la situación que estaban padeciendo en esta calle, pero, según lamentaron, «nunca nos han hecho caso». En esta ocasión, denunciaron directamente ante la Policía y por fin obtuvieron sus frutos. «Esa zona es un nido de drogas y trapicheo, y hay personas que no salen de sus casas por miedo», indicaron.

Precisamente, una de las sensaciones que más se repetía ayer entre los residentes de esta zona del barrio de La Isleta era el alivio de ver por fin la luz al final del túnel. «Hacía falta una limpieza ya», señalaban muchos de ellos al pasar por la intersección de la calle Andamana con Anzofe y ver el operativo policial desplegado. Un vecino del mismo inmueble en el que se practicó uno de los registros afirmó que se estaban «pasando de la raya», pero que no llegó a actuar nunca ni llamarles la atención «porque tenía miedo de las represalias». «No sé cómo he aguantado tanto así, si no fuera por el deporte, hubiera estado hace tiempo metido en una caja», agregó tajante.

Por su parte, una persona que tiene un negocio cerca de esta zona conflictiva aseveró que desde que llegaron a este local hace más de 30 años llevan padeciendo estos problemas. «Ha habido muchas redadas policiales en todo este tiempo, la última fue a principios de año, pero después de tres o cuatro semanas en las que mantuvieron un perfil bajo, volvieron a las actividades ilícitas», dijo. Estas provocaban numerosos inconvenientes entre los vecinos, como la suciedad en las calles a causa de las zonas de consumo de estupefacientes, reyertas con cuchillos en la calle a plena luz del día, peleas campales, robos y daños en los vehículos estacionados y un largo etcétera. «La situación era insostenible», remató.

La asociación de vecinos recordó que hace unos 35 años, gran parte de la población residente en el barrio se movilizó y salió a las calles a diario durante un año entero para demandar una solución a los obstáculos que se encontraban por los narcopisos y que les impedían tener una vida en paz en sus casas. «Marcamos cada casa donde sabíamos que había trapicheo con una cruz, para que se supiera que ahí había gente que no nos dejaba vivir», comentaron ayer, día en el que vieron, por fin y tras tanto tiempo de lucha, que esta operación quizás sí pudiera servir para algo. Hasta el punto que mucha gente, conocedora de lo que ahí se cocía, dejaron de transitar por esas calles salvo que no fuera estrictamente necesario. Una mujer que paseaba a su perro por una vía paralela apuntó que era «mejor» no pasar por ahí ya que los que ocupaban el inmueble de Andamana «eran peligrosos» y, a la menor oportunidad, eran capaces de atacarles.

En el operativo policial de ayer participaron más de un centenar de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Entre ellos se encontraban miembros de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), Unidades de Intervención Policial (UIP), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Guías Caninos, Subsuelo y medios aéreos, así como el Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA) de los agentes municipales. Esta ha sido una de las mayores acciones contra la droga, en relación con el número de participantes, de los últimos tiempos, y viene a realzar el éxito que puede tener la colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y la ciudadanía para la resolución de los conflictos que más le preocupan. El de la calle Andamana de La Isleta era uno de ellos, y por fin se le ha puesto fin.