El Ayuntamiento de La Laguna ha informado este miércoles de explosión, el incendio y derrumbe de parte de una vivienda, en la que por el momento se desconoce si hay víctimas mortales en el interior.

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife colaboran en labores de desescombro que lleva a cabo una pala mecánica. El Grupo de Perros de Salvamento de Protección Civil de San Cristóbal de La Laguna sigue buscando víctimas. Ares y Silca, agentes caninos, buscan entre los escombros una vez se ha garantizado la seguridad de los perros.

La primera valoración de los 40 metros cuadrados que quedaron reducidos a escombros esclarece que no hay personas vivas; no obstante, no se descarta que haya alguna víctima mortal.

Fuentes del 112 han informado a Efe de que trabajan en la vivienda, situada en el camino de Las Mercedes, Bomberos de Tenerife, la Policía Local de La Laguna Protección Civil, Policía Nacional y el Servicio de Urgencias Canario.

A las 7.49 horas varias personas alertaron al 112 del derrumbe de parte de la vivienda.