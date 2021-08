Un niño de apenas siete años murió el pasado 7 de agosto en el condado de Tehama, ubicado en el estado de California (Estados Unidos), tras contraer una "devastadora" infección en el cerebro conocida por el nombre de meningoencefalitis amebiana primaria (PAM, por sus siglas en inglés) y provocada por una ameba, un microbio vivo unicelular llamado 'Naegleria fowleri' según su nombre científico y conocido popularmente como la ameba comecerebros, que con frecuencia "se encuentra en agua dulce templada de lagos, ríos o aguas termales, así como en la tierra", de acuerdo con lo que explican en su página web los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del departamento de Salud de Estados Unidos (CDC).

templada de lagos, ríos o aguas termales, así como en la tierra".

¿Qué es la ameba come cerebros?

La ameba comecerebros es un amebofagelado aeróbico, un parásito que vive en aguas dulces, templadas y estancadas, tales como lagos, piscinas, estanques, etc.

La forma de contaminarse con este parásito es vía aérea a través de la nariz cuando se nada o bucea en este tipo de lugares. Una vez instalado en mucosa, se reproduce a gran velocidad, provocando congestión nasal, fiebre, hemorragia y, finalmente necrosis.

A continuación, ataca al sistema nervioso central, provocando nauseas, vómitos y alteraciones sensoriales, que se van incrementando hasta provocar el coma y el fallecimiento en 72 horas

El pronóstico de la enfermedad en muy malo en la amplia mayoría de los casos, con una mortalidad cercana al 99%. En cualquier caso, la posibilidad de contaminarse con la naegleria fowleri es bastante remota.

Los síntomas de la ´ameba comecerebros´

Los primeros síntomas de la ´ameba comecerebros´ pueden confundirse con los de una gripe común ya que suelen ser dolores de cabeza, fiebre, náuseas, congestión nasal o rigidez en la nuca. Tres o cuatro días después de que empiecen a aparecer dichos síntomas, la persona afectada empeora puede experimentar convulsiones, pérdida del equilibrio y del control corporal, delirios, confusión, comportamiento anormal e incluso coma irreversible.

Después del coma, en la gran mayoría de los casos, se produce finalmente la muerte por paro cardio-respiratorio o edema pulmonar. Y es que la ´ameba comecerebros´ tiene una tasa de mortalidad estimada de un 95%, según el INSHT.

Las personas que fallecen por la ´Naegleria Fowleri´ suelen hacerlo entre siete y diez días después de la infección. La rapidez con la que avanzan los síntomas complica la labor de los médicos y hace que muchos casos se diagnostiquen post-mortem.

¿Cómo evitar su contagio?

Pese a ser un microorganismo que prolifera en multitud de zonas, el contagio de la 'ameba comecerebros´ es poco frecuente y se conocen muy pocos casos. Ya que, aunque su presencia en el agua es común, no lo es su infección.

Aunque no existe un método exacto para prevenir su contagio, no está de más recordar que no se transmite de una persona a otra y que no te contagiarás si estás con alguien infectado.

Pero como en todos los casos, el mejor método es la prevención. Al tratarse de una ameba que se encuentra en aguas calidad y dulces, intenta evitar bañarte en este tipo de lugares, especialmente en verano cuando las temperaturas aumentan. Si no puedes evitarlo, vigila la cantidad de agua que entra por la nariz y evita las piscinas contaminadas o mal conservadas.