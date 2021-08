Las cinco claves de un fuego diferente: urbano, veloz, loco y con origen humano

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha sellado el día después, con su visita institucional, un incendio diferente en la Isla de La Palma. Una fecha para la historia: el 17 de agosto de 2021. Ha sido distinto por urbano, algo novedoso; por veloz, en cuanto al efecto del viento en su propagación de la medianía a la costa y por loco respecto a la incidencia de ese mismo viento sin control. No fue tan extraña, por desgracia, la intervención del hombre. Provocado o por negligencia, léase colilla tirada a la cuneta, la intervención humana ha sido decisiva. Algunos datos: 300 hectáreas quemadas, 10 kilómetros de perímetro, 120 evacuados que ya han vuelto a sus casa, 30 viviendas afectadas a falta del censo de Los Llanos... Pero sobre todo, imágenes para el recuerdo, las de los vecinos defendiendo sus hogares con mangueras, baldes o cualquier otro objeto a mano. Del desconcierto a la solidaridad. De entrada, apenas una finca, «cuatro matojos y algo de humo» para llegar a ver peligrar zonas habitadas, el despliegue de la UME y despertar la ayuda de toda Canarias. Un incendio distinto que se pude explicar en cinco claves.

1.- Los «tres 30».

Factores fundamentales para el incendio en verano de los que tanto hablaba Wladimiro Rodríguez Brito. 30 grados de temperatura: superado con creces porque se registraron hasta más de 40. 30 kilómetros por hora de velocidad del viento: también muy por encima con rachas de más de 80 (ayer entre 40 y 50). Y un escaso 30% de humedad relativa: incluso menos de ese porcentaje; llegó a bajar del 20%. Escenario ideal para un incendio. Jorge Parra, técnico del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias, junto al presidente canario, lo explica : «Habrá que seguir atentos a las condiciones extremas del tiempo, pues el viento seguirá soplando con intensidad». De momento queda claro que el incendio tiene coordenadas en origen: kilómetro 22 de la carretera que une El Paso y Los Llanos.

2.- La chispa.

Sea el origen una colilla, que la investigación lo determinará, u otra negligencia, el detonante ha sido la acción del hombre. Tres focos -Fátima, Recta de Padrón y avenida de Venezuela- en una zona entre urbana y rural (interfaz) desatan el infierno. Un serio problema también relacionado con los humanos: el entorno de las viviendas está en su mayor parte sucio; es decir, lleno de maleza sin desbrozar. Ideal para el fuego. En el otro lado también los humanos, en este caso los 164 efectivos –llegaron a 200 la noche del martes al miércoles «de un lado para otro con hasta 93 llamadas»– que han trabajado en tierra y los que manejan los siete medios aéreos que han descargado el agua para refrescar.

3.- Distinto.

No hay casi antecedentes de un incendio prácticamente urbano como este en La Palma. La imagen de los vecinos defendiendo sus casas o de coches calcinados es inusual. Hay que remontarse a 2009 en Fuencaliente cuando el fuego, azuzado por un viento de levante caliente, cruzó a velocidad de vértigo desde Tigalate, en Mazo, y cercó el pueblo. En El Paso el paisaje del día después es el de viviendas, fincas de plátanos o aguacates, coches y locales comerciales afectados. No es un incendio forestal sino en las medianías, en zona urbana agrícola con edificaciones habitadas y con mayor impacto para la población. Urbano, agrícola y en el peor momento climatológico.

4.- De costa.

El viento empuja el fuego, que cruza la LP-3 y por Tendiña llega hasta Dos Pinos, ya en el municipio de Los Llanos de Aridane, camino de la costa y hacia Tazacorte. El presidente Torres especifica que ha dejado imágenes «bastante dantescas» al atravesar una vía en el municipio de El Paso y «saltar» por el campo de fútbol de forma «tremendamente llamativa». Parece increíble que no haya habido daños personales. La noche ayuda al control porque el viento amaina. No hay arboleda ni vegetación de gran porte. Las brigadas protegen con eficacia viviendas y otras infraestructuras urbanas. El fuego decae. Perimetrado, pero sin apagar, con rescoldos, con huno y entre temperaturas extremas y rachas de viento fuerte. El incendio está controlado pero sigue en nivel 2. No hubo afectados más allá de algunas personas con problemas respiratorios. Casi un milagro visto lo visto en tantas imágenes que ya son icónicas. Torres aclara que dos muertes en La Palma la noche del martes pasado nada tienen que ver con el incendio, Una mujer fallece por causas naturales en un invernadero y otra en su coche, calcinado, entre Fuencaliente y Montes de Luna, ya en la Villa de Mazo. La Guardia Civil investiga.

5.- La solidaridad.

Los ayuntamientos abren pabellones para alojar a quienes han tenido que dejar sus casas. Cruz Roja gestiona que todos pasen la noche lo mejor posible. Incluidos los residentes en el Centro de Triana para personas con discapacidad, desalojados por precaución. Las redes sociales se llenan de solidaridad con La Palma y con quienes luchan contra el fuego en primera línea. Torres, el presidente, lo deja claro: «Lamentablemente esta Isla tiene una convivencia histórica con los incendios». Apela a la responsabilidad ciudadana y al civismo «porque en cualquier momento puede ocurrir una tremenda desgracia, hemos estado a punto».

El ejemplo del Paso.

Un ejemplo solidario, el del CD Atlético Paso, según informa Daniel Hernández. La plantilla pasense y su cuerpo técnico, encabezado por Jorge Muñoz, se quitan el mono de trabajo. Los futbolistas verdinegros se dividen. Algunos van a viviendas afectadas por las llamas y ayudan a sacar escombros. Otros preparan bocadillos que luego reparten entre desalojados y los que han luchado contra las llamas. El central cántabro Diego Portilla, exfutbolista de Tenerife y Mensajero, entre otros, confiesa: «El fuego pasó a 200 metros de mi casa y llegamos a asustarnos». Como el martes el Mensajero-Tenisca, el Atlético Paso comunica la suspensión del amistoso de hoy ante la UD Las Palmas. El motivo, más que obvio: el incendio.

El día después.

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane trabaja en elaborar un censo de daños por el incendio. Ha habilitado un teléfono y un correo electrónico para recabar información. El número para llamar, a partir de hoy, es el 620 452 277, de lunes a viernes y de 08:00 a 13:30 horas. El correo es jmconcepcion@aridane.org. En El Paso hay otro número habilitado, el 922 460 350. El incendio ha calcinado seis explotaciones agrícolas, dos bajo invernadero, donde el cultivo del plátano ha quedado arrasado.