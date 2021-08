José Ramón Sierra, abogado de uno de los detenidos por su presunta implicación en el crimen de Samuel Luiz, ha presentado este martes un escrito ante la Audiencia Provincial de A Coruña en el que pide la libertad de su defendido tras revisar el sumario de la investigación, informó el propio letrado. Sierra, que también patrocina a uno de los menores detenidos, explica que ha presentado un escrito para solicitar que se deje en libertad a su patrocinado, de quien se sospecha que no sólo participó en la agresión mortal sino que también se llevó el móvil de la víctima.

Este abogado sostiene que "no se puede afirmar que Kaio hubiese golpeado a nadie". "Dicen que se le mete preso porque ocultó lo del móvil y por el resultado de la autopsia", ha remarcado el abogado. Las ruedas de reconocimiento practicadas con él, añade, "dicen que no golpeó a nadie". "El teléfono se lo ha llevado pero eso no es un homicidio", recalca el letrado, y explica que se desprendió del dispositivo "por miedo".

También indica, como avanzó ayer la Policía en una rueda de prensa, que el sumario apunta a que otros detenidos borraron conversaciones de sus teléfonos, pero defiende que su protegido "jamás" ha ocultado contenido. Finalmente, ha insistido en la inocencia de sus dos patrocinados, por lo que espera "que se haga justicia", y explica que "ninguna de las pruebas de ADN" va a aportar algo sobre ambos.