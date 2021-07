Los 348 accidentes de vehículos que se dieron a la fuga y los 2.852 en los que se vieron implicados conductores sin seguro durante los últimos cinco años han ocasionado al Estado pérdidas de más de 13 millones de euros en Canarias. Esta cifra sitúa a la región como la quinta que más tiene que acudir a la empresa pública Consorcio de Compensación de Seguros para solucionar los gastos de los desperfectos en automóviles implicados en estos siniestros entre 2016 y 2020, sólo por detrás de Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid.

Canarias destaca en las estadísticas publicadas por la entidad dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el apartado denominado «vehículos desconocidos» porque, a diferencia de los que ocurre a nivel nacional, se incrementa el número de casos con el paso de los años: 54 en 2016, 75 en 2017, 72 en 2018, 83 en 2019 y 64, con la pandemia de por medio, en 2020. En total, en las Islas se registraron 348 accidentes durante los últimos cinco años, de los que 199 se produjeron en Las Palmas y 149 en la de Santa Cruz de Tenerife. Esto supuso unos gastos en las arcas públicas de 4,3 millones de euros, de los que 2,8 tienen relación con la provincia oriental y 1,4 con la occidental.

No obstante, sólo durante el último mes el municipio de Telde ha registrado hasta dos atropellos en los que, en un principio, el causante se había ausentado del lugar de los hechos para no hacer frente a las penas derivadas de lo ocurrido. Sin embargo, la Policía Local y la Guardia Civil consiguieron en ambos casos localizar a los presuntos autores poco después al apreciar daños en sus correspondientes vehículos. En estos siniestros, los seguros de cada uno de los pilotos se tendrá que hacer cargo de los perjuicios ocasionados o, en caso de que no tengan contratada la obligada póliza de responsabilidad civil, tendrá que responder el Consorcio.

Y es que, según las citadas estadísticas, los casos de accidentes ocurridos en el Archipiélago en los que se ven involucrados vehículos que no cuentan con una póliza se cuentan cada año por centenares. En el último lustro se han registrado hasta 2.852, que han ocasionado indemnizaciones por valor de 9,3 millones de euros. En este apartado, Santa Cruz de Tenerife acumula un mayor número de siniestros, 1.482 por los 1.370 de Las Palmas. En cambio, en cuanto a indemnizaciones vuelve a ser Las Palmas la que con 4,7 millones registra una mayor cuantía, por los 4,6 en Santa Cruz de Tenerife.

El Archipiélago se sitúa en la quinta posición entre las comunidades autónoma en los gastos que se generan en el Consorcio de Compensación en los siniestro relacionados en la fuga de vehículos y la sexta en aquellos en que se ven involucrados automóviles sin pólizas. En el cómputo de ambos apartados, las Islas registran indemnizaciones por valor de 13,6 millones de euros, muy lejos de los 73 millones de Andalucía o los 51 de Cataluña. Valencia, con 23,7 millones, es la cuarta y Madrid con 14,8 la quinta.

Las estadísticas ponen de manifiesto, además, que los casos de accidentes tanto sin seguro como a la fuga van prácticamente a la par con el de número de fallecidos en las carreteras españolas en los últimos 15 años. En 2006 hubo 4.104 fallecidos en las vías nacionales, una cifra que se ha reducido hasta 870 en 2020 (un 79% menos), según los datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT). En el caso de los siniestros sin seguros, han pasado de 20.256 a 6.541 (-67,7%) entre esas mismas fechas, mientras que las fugas se han reducido de 2.126 a 1.141, que suponen un 46,3% menos.