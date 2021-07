Ha pasado un mes desde que el cuerpo sin vida de Olivia, la pequeña de 6 años que desapareció junto a su hermana Anna de un año, el 27 de abril, fuera hallado a mil metros de profundidad por el buque Oceanográfico Ángeles Alvariño. Los informes toxicológicos van a tardar, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre la demora para este análisis, que determinará la causa exacta de la muerte de Olivia.

La autopsia preliminar realizada al cadáver de la pequeña Olivia, de seis años, concluye que falleció a consecuencia de un edema agudo de pulmón, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Se está a falta de conocer los resultados de los análisis toxicológicos, biológicos e histopatológicos realizados a la menor para saber si antes de asfixiarlas, como sostiene la investigación, Tomás Gimeno las adormeció con pastillas, que determinaría si sufrió algún tipo de violencia física o fue asfixiada.

Anna y Olivia desaparecieron junto a su padre, Tomás Gimeno, el pasado 27 de abril y desde entonces la madre de las niñas de Tenerife ha compartido varias publicaciones en Instagram. La última fue hace una semana, cuando publicada lo siguiente: "Cuando creamos estas redes sociales nunca imaginamos el cariño y apoyo que iban a tener, y a pesar de lo duros que han sido estos meses ha sido gracias al amor de todos ustedes que Beatriz ha podido seguir adelante".

Más de dos meses después de la desaparición de Tomás Gimeno y sus dos hijas, Anna y Olivia, los investigadores sostienen su principal hipótesis: el padre lastró al fondo del mar de Tenerife a las niñas y luego se lanzó al agua para quitarse la vida. El buque oceanofráfico Ángeles Alvariño cartografió un área de 250 kilómetros cuadrados de superficie entre aproximadamente 100 y 2.000 metros de profundidad y se filmaron 392 horas en las inmersiones del robot Liropus 2000. En estas labores de rastreo no se ha encontrado ningún resto óseo del padre de las menores.

Juan Ortega Machín, el buzo y exjefe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, explicó en la Cadena COPE que la paralización del operativo ha venido motivada por las circunstancias. "Ya estaban en situación precaria por las horas de trabajo de la maquinaria, por eso, la jueza habrá visto que no había posibilidades de seguir. Se ha hecho bastante más de lo que se podía hacer, las expectativas se han superado claramente. Desde el punto de vista técnico, se han conseguido cosas con las que no se contaba, ya que el terreno volcánico no ayuda nada. Han trabajado bien y han preservado el material, aunque ha habido riesgo serio de perderlo", expuso.