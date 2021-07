La Policía Judicial de la Benemérita va tras la pista de una banda criminal que estaría detrás de varios ‘vuelcos’ de droga en Murcia y del supuesto secuestro de un hombre el miércoles en Torre Pacheco, para el cual emplearon un coche de alta gama robado antes en la localidad murciana de Sangonera, indican fuentes cercanas a la investigación.

El caso de Torre Pacheco no está aclarado ante las reticencias de la supuesta víctima de explicar qué le pasó. Se lo llevaron a la fuerza en un coche y apareció, horas después, en perfecto estado de salud en un descampado. Cuando los investigadores fueron a tomarle declaración, para tratar de averiguar qué había pasado y quién podía estar detrás de lo que parecía un secuestro, el hombre se cerró en banda. Al no colaborar en absoluto, los responsables de la Policía Judicial, que se han hecho cargo de la investigación, no descartan que el individuo tenga algo que ocultar. De ahí que, con todas las hipótesis aún abiertas, este hombre pueda pasar en breve de víctima a sospechoso, informan fuentes próximas al caso.

Cuando fue supuestamente raptado, testigos de este suceso anotaron la matrícula del vehículo en el que habían metido a este vecino. Resulta que el automóvil figuraba como sustraído.

Días antes, de madrugada, vecinos de Sangonera sufrieron un asalto en su vivienda. Según detallarían luego a la Benemérita en su declaración, pasaban las cinco de la mañana cuando media docena de personas se colaron en su casa y, pistola en mano, les amenazaron de muerte para al final robarles su coche, un Audi A6. El mismo que después de usaría para el supuesto secuestro.

Los vecinos de Sangonera explicaron que no conocían de nada a los ladrones y que estos hablaban con acento extranjero.

La investigación se centra en el mundo del narcotráfico y sigue la pista de los denominados ‘vuelcos’, que es cuando un narco roba la droga a otro narco. Hechos que, en la mayoría de las ocasiones, no se ponen en conocimiento de la Policía, y para los que muchas veces se emplea gran violencia.