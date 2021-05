A pocas horas de que se cumpla un mes desde la desaparición de Tomás Gimeno y sus hijas, Anna y Olivia, no cesan las labores de búsqueda. Cuando el estado del mar lo posibilite, partirá desde aguas del Estrecho el buque oceanográfico provisto de sonar y robot que rastreará el fondo del área delimitada por la geolocalización del teléfono móvil del progenitor de las pequeñas en la noche del 27 y la madrugada del 28 de abril.

Al vídeo difundido el pasado día 20, en el que se aprecia como Tomás Gimeno, amante del mundo del motor, mete cambios al Alfa Romeo Giulia que transfirió a su padre hace pocas fechas, se le une un segundo vídeo de hace nueve años y medio. En este caso, la hemeroteca remite a un contenido publicado el 22 de septiembre de 2011 por 'Kronómetro Cero', programa líder en el mundo del automovilismo regional que dirige y presenta Cipriano García.

De la mano de Copi Sport, equipo referente en el mundo de las cuatro ruedas en el Archipiélago, Tomás Gimeno realizó unas pruebas de karting para acudir al Rallye de Cataluña y subirse a un Ford Focus WRC. El tinerfeño cuyo paradero se desconoce declara ante los micrófonos de 'Kronómetro Cero' encontrarse "feliz y contento. Estoy más cerca de mi sueño, que siempre he buscado", apuntó.

Gimeno fue uno de los cuatro finalistas para ocupar asiento en la montura de la escudería del Focus. "Creo en mis posibilidades. Estoy orgulloso de mí mismo y de los logros que he conseguido", fueron algunas de las palabras que dejó el desaparecido tras bajarse del monoplaza. Finalmente, Tomás no fue el elegido y no pudo subirse en el coche de carreras.