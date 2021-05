La psicóloga Tamara de la Rosa publicó ayer una carta en su blog personal que está dirigida al padre de las niñas desaparecidas hace más de tres semanas. «Hola, Tomás, esta carta la escribo por si la magia de las redes sociales consigue hacértela llegar. Y si con esto te hago pensar, me doy con un canto en los dientes», dice.

«En esta carta no voy a justificarte, pero tampoco voy a juzgarte. No sé por qué, pero pienso que no querías nada de esto. Simplemente se te ha ido de las manos y ahora no sabes qué hacer. Me cuesta pensar de otra manera, queriendo a tus hijas como parece que las quieres. Cualquier motivo te habrá hecho actuar de manera impulsiva, creyendo que lo que hacías era lo justo. Seguramente, pasados los días, la impulsividad haya bajado de nivel, y ahora no lo veas tan claro como al principio», señala.

«Tomás, hay mil soluciones para cambiar las cosas con las que no estamos de acuerdo. No utilices la más fácil y dañina. Muchísima gente habla de ti como un padre cariñosísimo e involucrado con tus hijas. Está claro que las quieres y que contigo estarán muy bien, pero no basta con querer, sino con querer bien. Y para eso, los padres separados no debemos olvidar jamás, que los más pequeños necesitan a papá y a mamá. Si las quieres bien, no les quites ese derecho», apunta la psicóloga. «No solo hay una madre destrozada que sabes que adora a sus hijas; hay familias destrozadas, la de ella y la tuya. Una familia que te quiere y que viven con angustia cada día que pasa sin saber de ti y de tus niñas», comenta.

«Aún puedes rectificar, Tomás (...). Se que la situación está difícil, pero de eso trata ser valiente. Asumir el error y volver, poco a poco, a recuperar tu vida. No estás solo ni lo estarás. Tienes una familia que te apoyará y buenos amigos que, en esta situación, a pesar de no estar de acuerdo con lo que has hecho, quieren que vuelvas, no solo por las niñas sino por ti. (...) Piénsalo y regresa. Por las niñas, por esa familia que te espera y esos amigos que a pesar de no entender por qué has hecho esto, hablan muy bien de ti. Regresa Tomás y que seas tú el que entregues a tus bebés», señala De la Rosa.