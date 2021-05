La Policía Nacional realizó durante la pasada semana 267 propuestas de sanción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife por diversos incumplimientos de la normativa establecida para prevenir la transmisión de la Covid-19.

La práctica totalidad de las propuestas de sanción formuladas son por no llevar mascarilla y por no respetar las limitaciones horarias establecidas que, en total, ascienden a 128 y 124 propuestas de sanción, respectivamente.

Por municipios, la Policía Nacional realizó 84 propuestas de sanción en la capital tinerfeña, 56 en La Laguna, 91 en la suma de los municipios de Adeje y Arona, 29 entre las localidades de Puerto de la Cruz y Los Realejos, y 6 en la localidad de Santa Cruz de La Palma.

En particular, en los municipios de Adeje y Arona fueron propuestas para sanción por no respetar las limitaciones horarias establecidas, 43 por no hacer uso de la mascarilla y 45 por no respetar la distancia social.

Las actuaciones han sido realizadas por policías nacionales de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife, quienes, en los diferentes dispositivos de prevención, han contado con la colaboración de los diferentes Cuerpos de la Policía Local de las localidades a las que se hace referencia.