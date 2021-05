La Policía Nacional realizó la pasada semana 448 propuestas de sanción por diversos incumplimientos a la normativa para prevenir el contagio masivo de covid-19. Casi todas las denuncias fueron por no llevar mascarilla y por no respetar las limitaciones horarias establecidas. Las actas por dichos motivos ascienden a 150 y 265, respectivamente.

Los agentes efectuaron 76 propuestas de sanción en Santa Cruz de Tenerife, 121 en La Laguna, 233 en la suma de las franjas costeras y turísticas de Adeje y Arona, 17 entre el Puerto de la Cruz y Los Realejos, así como una en Santa Cruz de la Palma. En La Laguna, 96 personas fueron denunciadas por no respetar el toque de queda; 15 por no usar la mascarilla y diez por no respetar la distancia social.

Las actuaciones fueron efectuadas por policías nacionales, en colaboración con agentes de la Policía Local de los diferentes municipios.