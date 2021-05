La Policía Nacional ha instruido 448 actas de infracción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife durante la última semana por incumplimientos de la normativa covid, entre ellas 265 por incumplimiento del toque de queda.

Destacan también las 150 denuncias por no llevar mascarilla, ha informado la Policía Nacional.

Por municipios, la Policía Nacional realizó 76 propuestas de sanción en Santa Cruz de Tenerife, 121 en La Laguna, 233 en la suma de los municipios de Adeje y Arona, 17 entre las localidades de Puerto de la Cruz y Los Realejos, y 1 en la localidad de Santa Cruz de La Palma.

En La Laguna, 96 personas fueron propuestas para sanción por no respetar las limitaciones horarias establecidas, 15 por no hacer uso de la mascarilla y 10 por no respetar la distancia social.