Policías locales de La Laguna detuvieron en la mañana de ayer a un hombre de 34 años, R.A.A.M., como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad y otro contra la seguridad vial al circular en estado ebrio. Fue arrestado tras una peligrosa fuga desde Cuesta Piedra hasta la avenida Príncipes de España, en Ofra.

Los agentes vieron al individuo en el interior de su Citroën C2 parado en un carril de la calle Isabel González «Azucena Roja» y fueron a preguntarle qué ocurría. Pero el individuo, que aseguró más tarde que acababa de salir de prisión y carece de seguro en el coche, no les hizo caso y emprendió la marcha a toda velocidad. Se saltó dos stop y un par de semáforos en rojo. Después circuló en sentido contrario en una rotonda y casi arrolla a un motorista. Y en varias ocasiones golpeó al vehículo radiopatrulla. En la última de estas colisiones, el Dacia Duster de la Policía Local acabó contra una farola. El individuo se introdujo en una acera y circuló varios metros por ella, hasta que chocó contra una señal y después contra un hito en la avenida Príncipes de España. Cuando lo fueron a arrestar, se resistió de forma considerable. De hecho, los agentes usaron el dispositivo eléctrico de control (pistola eléctrica) y no le hizo efecto. Después, otro agente lo roció con spray pimienta y así pudieron sacarlo del coche y reducirlo. Confesó que huyó por el miedo a no tener el coche asegurado. Arrojó una tasa de alcohol de 0,82 miligramos por litro de aire expirado. Dos policías resultaron lesionados en el servicio.