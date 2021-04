Un agente de la Guardia Civil de San Bartolomé fue hallado muerto este domingo en un apartamento de un complejo turístico de Puerto del Carmen.

Se desconoce las causas del fallecimiento.

El agente tenía 44 años y era natural de Las Palmas de Gran Canaria, pero llevaba muchos años destinado en Lanzarote-. Era muy querido entre sus compañeros.