Un guía ha sido denunciado por dejar atrás a uno de los integrantes de su grupo de senderismo mientras realizaban el recorrido que une el Risco del Muerto con el Barranco de Bujamé, en Teno, municipio de Buenavista del Norte. Según adelantó la Cadena Cope, el senderista no se encontraba en condiciones para realizar el camino y, tras ser abandonado presuntamente por el guía, fue atendido por otro grupo que lo acompañó hasta una zona de descanso.

El guía que auxilió a este senderista aseguró que la persona que dirigía el grupo carecía de permiso e incumplió una de las máximas del montañismo: “Nunca se deja a nadie atrás”. Para ejercer de guía oficial es necesario el título de técnico deportivo de montaña o de técnico superior de educación y control ambiental, aunque se puede ejercer como guía no titulado. Al menos hasta 2023, año en el que entrará en vigor un decreto del Gobierno de Canarias que exige que para realizar este tipo de actividades será necesario tener una titulación. En este caso, el guía que auxilió al caminante aclaró que “ya no es cuestión de que tengas título o no, sino de ser buena persona”.

Este profesional asegura que, a pesar de que el senderista socorrido estaba a una distancia en la que podía ser observado por el resto del grupo, el sendero del Parque Rural de Teno presenta muchas curvas. Así, podría haberse desvanecido o caído sin que nadie se hubiera dado cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Cuando pudieron llegar a una zona de descanso, los dos grupos se encontraron, momento que el socorrista aprovechó para recriminar al guía no oficial su actuación, a lo que esta persona no supo qué contestar.

Ante posibles accidentes, la ley ha creado la figura del “senderista benevolente”, la persona que organiza el sendero y se convierte en responsable de responder jurídicamente ante cualquier incidente. De este modo, una persona se puede convertir en líder de un grupo tan solo con crear un grupo de Whatsapp para realizar una caminata. El grupo de senderistas que dejó al “extenuado” individuo abandonado en el sendero del Parque Rural de Teno conocían este hecho y ante la pregunta del guía experimentado respondieron que “todos eran guías”.

Debido a las recomendaciones públicas de realizar actividades al aire libre para frenar la propagación del virus, los senderos han despuntado como una de las principales actividades de ocio al aire libre de los canarios. Este repunte ha hecho que se incrementen los perfiles de personas que sin conocimientos deciden actuar como guías. “Todas las semanas hay rescates a senderistas. Sin duda, existe un aumento de casos”, lamentan los profesionales del sector.

Dos accidentes de mujeres deportistas

Dos mujeres senderistas tuvieron que ser rescatadas durante el fin de semana en dos sucesos diferentes. Una senderista de 35 años resultó herida cerca de las dos y media de la tarde del sábado al sufrir una caída en la zona de la Caleta de Interián, en Garachico. En concreto, el accidente se produjo a unos cien metros de la carretera sin poder continuar la marcha, Bomberos de Tenerife rescataron a la afectada y la trasladaron hasta el lugar al que pudo llegar una ambulancia. Una horas antes, una senderista de 22 años tuvo que ser rescatada al sufrir una caída en la zona de Playa Diego Hernández, en Adeje. El personal médico atendió a la joven, que presentó un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico a Hospiten Sur. Agentes de Policía Local instruyeron las diligencias. | Agencias