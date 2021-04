El fiscal y la acusación particular han pedido al jurado popular que no se deje engañar por el parricida de Alcaravaneras, Marcos José Hernández, ya que entienden que no sufre enfermedad mental alguna y que en octubre de 2018 mató a hachazos a su padre porque lo odiaba, horas después de haber hallado muerta a su madre, quien padecía una enfermedad degenerativa.

En la quinta jornada del juicio que se sigue contra el procesado, el fiscal Luis Estévez y el abogado de la acusación particular, Pablo Bolaños, han recalcado en la “sobreactuación” de Marcos Hernández. ante el tribunal y ha recordado que puede mentir, como así consideran que hizo en su declaración del pasado lunes cuando aludió a que mató a su padre porque vio al demonio y que llegó a ver también una nave espacial.

Su abogado ha insistido, en cambio, en que sufre desde hace años un trastorno psicótico que nunca se le llegó a diagnosticar pese a que la víctima, su padre, el abogado y poeta José Rafael Hernández, lo advirtió en 2011, aunque nada se hizo, y ha confiado en que se considere que su defendido es inimputable.

Marcos José Hernández es acusado de un delito de asesinato y de abandonar los cuidados de su madre, quien falleció en una clara situación de desasistencia el 14 de octubre de ese año en la vivienda familiar, propiedad de la víctima, ubicada en el barrio de Las Alcaravaneras de Las Palmas de Gran Canaria.

El fiscal, antes de dirigirse al tribunal, ha modificado sus conclusiones y ha rebajado de 25 a 23 años su petición de pena para el delito de asesinato con el agravante de parentesco, por entender que concurre el atenuante de confesión, y ha mantenido los seis meses de cárcel por desasistir a la madre. La acusación particular también ha cambiado su informe y, de la pena máxima que solicitaba por el delito de abandono, cuatro años, ha reducido a seis meses su petición y también ha pedido que se le retire el derecho a heredar de su padre y se indemnice a la hermana del fallecido.

El abogado Pablo Bolaños ha mantenido, tras la prueba practicada, que se trata de un asesinato con alevosía, ensañamiento y parentesco para el que reclama la prisión permanente revisable, dada la “brutalidad” de su acción y la peligrosidad del acusado, quien considera que había planificado la muerte de su padre y comprado con esa finalidad el hacha con el que lo atacó.

El acusado no ha querido hacer uso de su derecho a la última palabra, aunque se ha ratificado en su declaración ante el tribunal y ha insistido en que la noche que mató a su padre, cuya muerte sitúan las forenses entre las 00.00 y las 2.00 horas de la madrugada del 15 de octubre, estuvo continuamente tomándole la temperatura para asegurarse de que había fallecido.

El fiscal Luis Estévez ha indicado al tribunal que el informe de las forenses muestra el estado de desasistencia de la madre, quien al fallecer pesaba 31 kilos, menos que un niño de 9 años, y la suciedad y desorden que reinaba en la vivienda, así como que la víctima recibió un ataque sorpresivo en la cama tras haberse ido a dormir. Tanto Estévez como Bolaños no consideran válido el informe psiquiátrico presentado por la defensa, que se llevó a cabo dos años después de los hechos y entienden que responde a una estrategia. Ambas acusaciones han remarcado que el informe del estado mental de las dos forenses, iniciado quince días después del crimen, es claro en cuanto a que Marcos José Hernández no sufre ninguna enfermedad y era consciente de sus actos, por lo que también han alertado al jurado popular para que no confundan al acusado como el “típico psicópata”.