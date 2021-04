Si ya de por sí es surrealista el hecho de estar viviendo una pandemia, hay situaciones que ocurren dentro de la misma que todavía son más extrañas, casi de película. La última ha sido una anciana en México que ha aprovechado el turno de vacunación para confesar que estaba secuestrada por su hija y su esposo. "Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa. Les pido que me saquen de aquí por favor", escribía la anciana en una carta que entregó en un centro de vacunación de Iztapalapa tal y como informa El Universal. Cuando leyeron la nota, una de las enfermeras avisó rápidamente a las autoridades para que investigaran el caso.

Oficiales de la #SSC atendieron una denuncia por posible maltrato a una adulta mayor y detuvieron a una pareja, en la @Alc_Iztapalapa. https://t.co/jFszRc22m4 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) 4 de abril de 2021

Entonces, la Policía detuvo a los acompañantes, que efectivamente eran la hija de la víctima y su yerno, de 39 y 59 años respectivamente.