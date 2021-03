Los agentes de la Policía Nacional han intensificado su presencia en los diferentes núcleos de población en los que este Cuerpo de Seguridad que se encuentra desplegada en la provincia de Tenerife, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa que se ha establecido para prevenir la transmisión de la Covid-19.

Durante la pasada semana la Policía Nacional, en el marco de los dispositivos de prevención establecidos en diferentes puntos de la provincia de Tenerife, realizó un total de 273 propuestas de sanción por diversos incumplimientos a la normativa establecida para contener la pandemia.

Una vez más destaca, en comparación con el resto de conductas propuestas para sanción, el hecho de no llevar mascarilla, o hacerlo en condiciones que no son las adecuadas, también el hecho de no respetar las limitaciones horarias establecidas que suman, respectivamente, 121 y 145 propuestas de sanción del total de las que se realizaron. Por municipios, la Policía Nacional realizó 44 propuestas de sanción en la capital tinerfeña; 60 en La Laguna; 159 en la suma de los municipios de Adeje y Arona; 3 entre Puerto de la Cruz y Los Realejos, y 7 en la localidad de Santa Cruz de la Palma.

Las actuaciones han sido realizadas por policías nacionales de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife, quienes, en los diferentes dispositivos de prevención, han contado con la colaboración de los diferentes Cuerpos de la Policía Local de las localidades a las que se hace referencia.

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Canaria, ha levantado 79 actas de denuncia a numerosos ciudadanos, en su mayoría italianos, franceses y algún que otro español, por infracciones relativas a la normativa para la contención de la Covid-19.

Los hechos tuvieron lugar en la zona de la playa de Güigüi, en el municipio de La Aldea, en Gran Canaria. Al parecer, en su mayoría eran jóvenes que se encuentran haciendo el Erasmus en la isla y que celebraban una fiesta.