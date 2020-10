Detenido en el Sur por robar un coche de un concesionario de La Laguna

La Policía Local de Granadilla de Abona ha detenido a P. D., de nacionalidad alemana, por su presunta participación en un delito de hurto de un vehículo y por quebrantamiento de medida cautelar establecida por un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria.

Eran las 8:40 de la mañana del jueves cuando los agentes policiales que se encontraban realizando sus funciones de prevención de la delincuencia y de atención a la ciudadanía, en el núcleo de San Isidro, detectan la circulación de un vehículo Toyota, color gris, que carecía de placas de matrícula. En este momento, proceden a interceptar el coche, requiriéndole el permiso de circulación al conductor, que alega a los policías que su pasaporte lo tiene el consulado alemán, y que no posee carné de conducir y ficha técnica, excusándose con que "solo está realizando labores de transporte".

Los policías proceden, entonces, a identificar el vehículo a través de su número de bastidor y comprueban su titularidad en la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), lo que corrobora que el vehículo no ha sido matriculado ni consta en el registro de la DGT. Tras realizar la inspección pertinente del vehículo, observan que no presenta signos de haber sido forzado y que no cuenta con documentación y de juego de herramientas para cambio de neumáticos. Finalmente, y tras realizar las averiguaciones oportunas, comprueban que el coche ha sido sustraído de un concesionario ubicado en el municipio de La Laguna, donde aún no se habían percatado de su desaparición.

A su vez, y después de indagar sobre la identificación del detenido a través del Puesto de la Guardia Civil de Granadilla de Abona, ratifican que constan sobre él numerosos antecedentes policiales por sustracción de vehículos a motor y una prohibición de abandono de la isla de Gran Canaria, según el juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

Hurto en Lanzarote. Por otra parte, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, de 22 años y con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de hurto al robarle al camarero de una cafetería de Arrecife (Lanzarote) su cartera con documentación personal y 500 euros en efectivo. La detención se produjo en agosto, cuando el camarero denunció que un hombre entró en el local y le solicitó un vaso de agua, sustrayéndole en un momento de despiste su cartera que estaba junto a la caja registradora, conteniendo documentación personal y 500 euros en efectivo, según informó la Policía Nacional en nota de prensa.

Asalto a un domicilio. La Policía Nacional ha detenido a un menor de 15, dos de 17 y un joven de 19 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un domicilio de La Barranquera (Gran Canaria). Los individuos se llevaron un ciclomotor, varios cascos de moto y un bolso de mujer.