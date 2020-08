Las impactantes imágenes del tiroteo en Wisconsin

Este miércoles 26 de agosto en las redes sociales se compartieron unas impactantes imágenes captadas en la ciudad de Kenosha (Wisconsin, Estados Unidos). Un chico de 17 años corre delante de los manifestantes del BLM con un rifle AR-15 en las manos. Según las fuentes el joven estaba integrado en una milicia local y se dedicaba a defender los negocios de los tumultos.



Mientras va corriendo por la calle varios manifestantes, también armados, se lanzan a por él para noquearle y tumbarle al suelo. El joven llamado Kyle Rittenhouse, cae al suelo. En este momento agarra su rifle de asalto y efectúa varios disparos contra sus agresores. Uno de los manifestantes cae al suelo herido en la cabeza otro es herido en un brazo. Kyle se levanta y continúa su camino en dirección a las fuerzas de seguridad.



El joven levanta los brazos y saluda a los policías. Actualmente la persona herida en la cabeza ha fallecido. Se le ha detenido como "presunto" autor de los hechos y esta ahora a disposición policial para pasar a juicio. Las imágenes han dado la vuelta en las redes sociales dejando boquiabiertos a los usuarios.





WATCH VIDEO!



Kyle Rittenhouse 17 years old

from Antioch, IL shoots a man in the head with an AR-15 & kills him in Kenosha. He also shot 2 more people killing 2.



Evades street justice by running toward cops with an AR-15

AND the Police just let him go!



pic.twitter.com/wpmBjLsGH3