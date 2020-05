Brutal agresión de dos guardias de seguridad por llevar mal puesta la mascarilla

Ayer mismo se compartió por la red social de Twitter un vídeo de una brutal agresión por parte de dos guardias de seguridad de Renfe a un pasajero por llevar mal colocada la mascarilla dentro de un vagón de un tren de Cercanías en Barcelona. Las imágenes fueron captadas por otro pasajero que iba en un vagón contiguo.



Las imágenes captadas fueron publicadas por diferentes usuarios en la red social de Twitter. En las mismas se ve como dos guardias de seguridad de Renfe se enzarzan en una pelea con un pasajero que iba sentado separado del resto. Los golpes son realmente tremendos y el pasajero intenta defenderse de sus agresores.



Ante la amenaza de los guardias de seguridad, el otro viajero continúa grabando, diciendo que se han pasado, y que miren como le han dejado la cara al chico. Llegado el momento los guardias de seguridad se alejan del pasajero sin efectuar ninguna detención o no se sabe muy bien por qué hacían esto. Después de que se alejan de la víctima, esta se levanta una vez más les amenaza con que "les va a hundir".



El vídeo ha recibido la respuesta de las autoridades de Renfe quienes han afirmado que ya han apartado de sus puestos a estos dos trabajadores.





Acabo de ver esto por Facebook y me hierve la sangre. ??

El es Mohamed, se dirijia a una entrevista de trabajo cuando esos 2 payasos le dan una paliza por supuestamente no llevar la mascarilla. En el video se ve como la mascarilla se le cae por los golpes ?? no se llama Cayetano pic.twitter.com/srhlKuEeA7