Pesca en una zona prohibida sin licencia durante el confinamiento y lo publica en las redes

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) de Vecindario, han denunciado el pasado día 06 de mayo a una persona por incumplir en dos ocasiones la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, en pleno estado de alarma sin respetar las limitaciones establecidas detectado a través de las publicaciones realizadas por el denunciado en su perfil de redes sociales y grupos de WhatsApp.

Las gestiones se iniciaron a raíz de recibir diversas llamadas telefónicas en la Guardia Civil de Vecindario en las que comunicaban que un vecino de Pozo izquierdo estaba realizando pesca submarina, en un lugar prohibido, saltándose el confinamiento dictado por el gobierno y capturando grandes cantidades de pulpos y que además su vez colgaba las imágenes y video en su cuenta de instagram y divulgando también su azaña por los grupos compartidos en WhatsApp.

Por todo ello el SEPRONA y la PAFIF de Vecindario iniciaron conjuntamente las indagaciones oportunas para la localización e identificación del autor del hecho, visualizando detenidamente las imágenes donde se observaba el hecho acaecido pudiendo constatar como la pesca se había realizado en el paraje conocido como Punta Gaviota, una zona de pozo izquierdo no permitida para la pesca submarina.

Los agentes realizaron las gestiones tendentes que llevaron a la identificación plena del autor de los hechos el cual reconoció que dicha actividad la había realizado los pasados 4 y 5 de mayo en pleno estado de alarma y que además no podía acreditar la tenencia de la correspondiente licencia para la pesca submarina, por lo que fue denunciado por varias infracciones en los días referidos a la mencionada Ley 17/2003, como realizar la pesca en zona no permitida, carecer de licencia de 2ª clase y no respetar el confinamiento.

Estas denuncias en materia de pesca han sido remitidas a las autoridad administrativa competente en este caso a la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias.