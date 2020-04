"Te cogieron niño", un helicóptero 'caza' en Tenerife a un hombre que quebrantó el confinamiento

Las medidas de confinamiento para luchar contra el coronavirus se están vigilando de forma escrupulosa por los agentes del Estado para evitar distracciones en los días en los que está empezando a descender el número de positivos por coronavirus y fallecidos por día.

Un helicóptero descendió tras localizar a un hombre, en el sur de Tenerife, que se saltó el confinamiento para hacer deporte. La Institución Armada no dudó en llevar a cabo la correspondiente denuncia.

Otra aeronave de la Guardia Civil acabó aterrizando en una zona costera de Tenerife y el agente acabó pidiendo explicaciones a la mujer que "estaba tomando el sol", según afirmó un testigo que afirmó que la infractora acabó denunciada.

