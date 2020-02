La Policía Local de La Laguna levanta 105 actas de droga en los Carnavales

Integrantes de la Policía Local de La Laguna destinados en la Subunidad canina de la Unidad de Refuerzo al Servicio e Intervención (URSI) levantaron el pasado fin de semana unas 105 actas por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes. El dispositivo se desarrolló con motivo de la afluencia de ciudadanos a las celebraciones del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en las instalaciones del Intercambiador, situado en las proximidades de la rotonda de Padre Anchieta.

Después de más de ocho meses sin efectuar servicio alguno por motivos burocráticos, los canes de este equipo han vuelto a demostrar su valía. Los agentes llevaron a cabo la intervención durante la tarde y noche del pasado sábado y parte de la madrugada del domingo, desde las 18:00 hasta las 2:30 horas. En esa misma franja horaria actuaron en la tarde y noche del lunes y parte de la madrugada del martes.

Los perros permitieron la realización de 45 denuncias por posesión de hachís y otras 40 por marihuana. Además, se contabilizaron cinco denuncias por la tenencia de cocaína, otras dos por speed y tres más por MDMA (un derivado de la anfetamina).

La mayoría de las denuncias fueron realizadas en la primera jornada de intervención, de forma concreta 60, según las fuentes consultadas durante la jornada de ayer.

La Subunidad canina de la Policía Local de La Laguna fue un referente en Canarias al aplicar el sistema de seguimiento directo a las personas que portan alguna sustancia estupefaciente. Hasta ese momento, los agentes debían parar a una persona de forma aleatoria y, a continuación, realizarle un registro de sus pertenencias para detectar si llevaba droga o no. Con el procedimiento citado, los canes solo siguen a aquellos ciudadanos o turistas que portan hachís, cocaína, marihuana, heroína, speed o MDMA, entre otas, con lo que no se molesta a quienes no portan las mismas.