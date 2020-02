El radar que más multa de Canarias está detrás de un panel informativo

Agazapado en la trasera de un panel informativo de la autovía GC-1 se encuentra el radar fijo con más trabajo de toda Canarias. El año pasado 'cazó' a un total de 21.372 conductores, lo que le convirtió en uno de los más sancionadores de España gracias a un incremento del 295% en comparación con 2018, cuando fotografió a 5.409 vehículos, según los datos hechos públicos esta mañana por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Esta máquina de poner denuncias está situada en el kilómetro 5,3 de la citada carretera, a la altura del Centro Comercial El Mirador y en sentido a Las Palmas de Gran Canaria.

Su localización es desconocida por muchos de los miles de usuarios que cada día pasan por debajo del pórtico en el que se informa del estado del tráfico en la bifurcación de la GC-1 con la Circunvalación (GC-3). Poco antes, en la incorporación del carril que viene desde el Centro Comercial Las Terrazas y Jinámar, y a la vista de quienes esperan a la Global en una parada de guaguas, se encuentra este radar que 'salta' cuando los vehículos que se dirigen a la capital grancanaria superan los 100 kilómetros por hora. Sólo dos pequeños carteles, situados 1,7 kilómetros antes, avisan de su presencia: "Por su seguridad, control de velocidad", advierten las señales enclavada en la mediana y en la cuneta derecha.

Ese aviso no impide que este radar se ponga las botas con 58 sanciones al día. No obstante, con el incremento del 295% del año pasado se ha convertido en el décimo noveno de todo el país y ha adelantado al situado en el municipio palmero de El Paso, en el kilómetro 20 de la carretera LP-3, que el año pasado tuvo el dudoso honor de liderar el listado de radares más sancionadores del Archipiélago con 13.196 'recetas'. Y eso que en 2019 tuvo un ligero aumento del 6,8% hasta los 14.096, que, sin embargo, no le permitió mantener el liderato.

El alto incremento de actividad del radar de El Mirador también le permite superar el cinemómetro de la autopista GC-1, en sentido sur y poco antes del desvío a Playa del Inglés , que en 2017 lideró el ranking y que dos años después cae a la tercera posición de radares más 'multones' de Canarias con 13.491 denuncias.

En cuarto lugar se encuentra con 6.590 denuncias el radar del kilómetro 1,2 de la autovía LZ-2, que une Arrecife con Playa Blanca . En Fuerteventura, el cinemómetro en sentido norte de la FV-2 de Playa Blanca hizo 5.512 'fotos' y el situado en dirección sur 4.909. En Gran Canaria también destacan el del Aeropuerto en sentido norte (kilómetro 15,3 de la GC-1) con 4.703 multas, el de Arguineguín en esta misma carretera y en sentido sur (kilómetro 56,6) con 3.157 y a uno de los dos radares fijos de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente el localizado en el kilómetro 1,5 (frente a la gasolinera de Cepsa y en sentido bajada) con 847. Le sigue el del aeropuerto en sentido sur, que en 2019 vio disminuida su actividad sancionadora con 584, por las 1.888 de 2018 y las 1.247 de 2017. Por último, cierra la lista de los diez radares fijos de la DGT con más sanciones de Las Palmas el de la Circunvalación de Arrecife (LZ-3) con 584.

"Apagados"



La AEA asocia el alto aumento de sanciones de algunos cinemómetros como el de El Mirador a que en años anteriores estaban "apagado". Y es que informó ayer en una nota que los radares de la DGT realizaron durante 2019 un total de 2.933.089 denuncias por exceso de velocidad, que supone un incremento del 13,3% sobre las realizadas el año anterior (2.588.125). AEA "atribuye este hecho a la activación de numerosos radares, muchos de ellos 'apagados' en 2018", apunta.

Por comunidades autónomas, el informe de AEA destaca que los radares más activos se han localizado en Andalucía, con 680.583 denuncias formuladas y que representan el 23,2% del total; en Madrid, con 373.078 denuncias (12,7%) y en la Comunidad Valenciana, con 335.953 (11,4%). Por el contrario, los radares situados en La Rioja (39.024), Cantabria (40.147) y Navarra (48.447) son los que menos denuncias contabilizaron.

Respecto al radar que más denuncias formuló en 2019, AEA señala que se encuentra en el kilómetro 478,1 de la AP-7, a la altura de Sagunto (Valencia), con un récord de 59.428 denuncias, que supone un incremento en su actividad de un 1.300%.