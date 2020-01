Detenida una menor de 13 años por acoso sexual a adolescentes

Miembros del Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil del municipio grancanario de Santa María de Guía esclarecieron este mes tres delitos de abuso sexual a sendos menores -dos de 12 años de edad y un tercero de 14- de Agaete por acoso y abuso sexual sobre los mismos (grooming), aunque no se descartan más víctimas. La responsable de los hechos es una chica de 13 años.

La investigación comenzó a inicios de noviembre, cuando las madres de varios adolescentes denunciaron los hechos en el puesto de Agaete e informaron a los agentes de que una persona con un perfil determinado les requería fotografías de tipo íntimo y sexual a sus hijos.

Con los datos aportados por las tutoras, los investigadores de la Policía Judicial comenzaron las correspondientes pesquisas para localizar al presunto autor del delito. Los funcionarios observaron cómo se creó un perfil en una red social por otra persona, también mujer. Los guardias civiles llevaron a cabo las gestiones para identificar a la persona que se encontraba tras dicha cuenta y resultó ser una menor de 13 años, según informó ayer la Comandancia de Las Palmas.

La misma investigación de los agentes comprobó que había indicios suficientes para creer que la menor supuestamente utilizó la línea de teléfono a nombre de su tutor legal, para cometer el acoso sexual.

Sin embargo, por su edad no se incluye como responsable de un delito en el Código Penal. Cabe recordar que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor establece en su artículo 3 que, "cuando el autor de los hechos mencionados en los artículos anteriores sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes".

"El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél (?)", según la referida normativa.

Las diligencias policiales fueron remitidas tanto al Juzgado de Primera Instancia número 2 de la localidad de Santa María de Guía, como a la Fiscalía de Menores y la Sección de Protección Víctimas de la Fiscalía Provincial.

Penas previstas en estos casos

La legislación contempla penas de prisión de seis meses a dos años para la persona que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes del mismo tipo en las que se representa o aparezca un adolescente.

La Guardia Civil lleva a cabo distintas actuaciones para concienciar a padres, docentes y alumnos de la existencia de estos delitos y la importancia de denunciarlos, entre las que se incluyen varios consejos. Uno de ellos consiste en no proporcionar o compartir imágenes privadas o comprometedoras a través de las redes sociales.

A las potenciales víctimas se les recuerda que en internet y en las redes sociales no todo el mundo es quien dice ser. Por esa razón, no se debe agregar a personas a las que no se conoce personalmente y ni se debe creer todo lo que se dice.

Además, desde el Instituto Armado se aclara que hay aplicaciones para jugar, "pero no dejes que nadie juegue contigo, en los juegos online hay riesgo de que aparezca algún acosador".

En las charlas también se explica a los adolescentes que, si alguien te extorsiona en redes sociales, no se debe ceder al chantaje, sino contárselo a los padres, profesores o adultos de confianza y, si el asunto es grave o delictivo, hay que ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.