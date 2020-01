En libertad el menor detenido por el apuñalamiento de una mujer en Parla

El menor detenido como presunto responsable del asesinato de una tendera en Parla (Madrid) ha quedado en libertad al no apreciar la Fiscalía indicios suficientes de su participación en el crimen, según han informado fuentes del Ministerio Público a la Agencia Efe.

El pasado miércoles la Policía Nacional detuvo a este menor, de 15 años y nacionalidad ucraniana, en Parla como presunto responsable del asesinato de la mujer, de nacionalidad china, pero este viernes ha quedado en libertad.

La descripción dada por los testigos del suceso no corresponden con las características físicas del detenido, que es un joven de gran corpulencia, y además no se ha intervenido el cuchillo con el que se cometió el asesinato, han explicado fuentes de la Fiscalía. No obstante, la investigación está en curso y la calificación final podría variar.

Las primeras hipótesis apuntan al robo como móvil del suceso, que ocurrió en torno las 00:30 horas del pasado martes en la confluencia de las calles de Reina Victoria y del Gobernador de Parla, donde una mujer, que presentaba una herida de arma blanca a la altura del pulmón, yacía malherida. La víctima fue trasladada al hospital Infanta Cristina de Parla donde falleció poco después.

Según han precisado fuentes de la investigación a la Agencia Efe el menor ya había sido detenido hace un mes por atracar el comercio en el que se produjo el crimen el pasado martes en un momento en el que se encontraban en el interior la mujer fallecida y su hijo.

La Policía Nacional está analizando un cuchillo intervenido en el domicilio del menor para determinar si es el arma homicida.