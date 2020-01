Denuncian a una pareja por maltratar a su perro, que murió al caer de un tercer piso

La Patrulla Verde de la Policía Local denunció a una pareja por abandono, falta de cuidado y maltrato a sus mascotas. Una de ellas, Yuri , un American Staffordshire Terrier de cuatro meses, falleció el pasado 2 de enero al caer por la ventana de un tercer piso en la calle Mendaña de Neyra, en Elviña. Los dueños habían dejado solos a sus perros y el pequeño se precipitó por la ventana, que se encontraba abierta, según el informe policial.

Los responsables de las mascotas ya habían sido denunciados en ocasiones anteriores por los continuos ladridos de los perros, que molestaban a los vecinos. Además, el dueño fue denunciado porque no tenía licencia para la tenencia de un perro de raza potencialmente peligrosa, como es el caso del animal fallecido, un American Staffordshire Terrier. No lo tenía inscrito en el registro municipal, carecía de seguro de responsabilidad civil y no tenía implantando el microchip obligatorio, lo que podría acarrearle una sanción de aproximadamente 6.000 euros.

Los agentes solicitaron también que se valore si estas personas reúnen las condiciones psicotécnicas necesarias para la tenencia responsable de animales de compañía.