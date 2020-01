El incendio del aeropuerto de Alicante alcanza la zona VIP

El aeropuerto de Alicante-Elche permanecerá cerrado al tráfico aéreo, al menos, hasta mañana a las 12.00 horas tras el incendio en la cubierta de la terminal de embarque ocurrido este mediodía. La dificultad de los trabajos para sofocar el fuego que ha calcinado un falso techo ha provocado el retraso en la apertura de la infraestructura. No hay heridos y el fuego ya está controlado pero no está extinguido por la dificultad de acceder hasta él y se ha extendido hasta parte de la zona VIP del aeropuerto.

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante han informado de que existe dificultad en acceder al fuego y que la espuma no está siendo efectiva, por lo cual están sectorizando la cubierta para crear un cortafuegos. El problema es que dicha cubierta consta de múltiples capas, como lana de roca, tela asfáltica, madera y placas metálicas, entre otros componentes. La combustión de estos materiales genera una gran cantidad de humo, según ha informado en un comunicado el diputado de Emergencias de la Diputación de Alicante, Javier Sendra.



35 vuelos desviados

Los pasajeros de 14 vuelos de salida han sido trasladados a Valencia y Murcia para coger allí los aviones y los pasajeros de los 21 vuelos que llegaban a Alicante y se han desviado a estas ciudades y han seguido el viaje en autobús. En la terminal había unas 2.000 personas que, en un primer momento, han evacuado al exterior del edificio y posteriormente han reagrupado en la zona de llegadas. Durante la tarde los han ido trasladando a Valencia o Murcia, según su vuelo, y al resto los han llevado a hoteles.

El aparcamiento de vehículos del aeropuerto está cerrado y no se puede acceder con coche particular a las instalaciones. Únicamente están entrando los taxis. La Guardia Civil está desviando el tráfico. Los ciudadanos no saben a qué atenerse y algunos se aventuran a salir a la rotonda de acceso a las instalaciones a que les recoja algún familiar.

El operador aeroportuario recomienda a los viajeros no dirigirse al aeropuerto hasta confirmar con su aerolínea el estado de su vuelo.

En el siniestro están trabajando los propios bomberos del aeropuerto reforzados por 40 compañeros de Alicante, San Vicente y Elche. El 112 ha informado que los trabajos de extinción se prolongarán durante toda la noche al arder el aislante de la cubierta y ser de combustión lenta.

Hasta el aeropuerto se han trasladado la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador y el alcalde de Elche, Carlos González, que han participado en una reunión del mando de control para analizar la situación. Esta reunión del gabinete de crisis también se celebrará mañana a las 08.00 horas para decidir si finalmente se abre el aeropuerto. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y los diputados de Emergencias, Javier Sendra, e Infraestructuras, Javier Gutiérrez, también se encuentran en la reunión del Centro de Control.

Aena informa de que el aeropuerto de Murcia amplía su horario hasta las 00:00 horas para acoger parte de la operativa del aeropuerto alicantino. El Aeropuerto de Valencia también participa en la operativa.