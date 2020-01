El Juzgado Número 1 de Arona instruye el caso de la niña de la cornisa

El Juzgado Número 1 de Arona es el que se hará cargo de la investigación del caso de la niña que el pasado fin de semana paseaba por la cornisa de la cuarta planta de un edificio de apartamentos ubicado en Playa Paraíso, en la costa de Adeje, han informado este jueves fuentes judiciales.



En principio, el juzgado recibirá a lo largo de la jornada el informe elaborado por la Policía Local de Adeje --al tratarse una menor-- y que se encontraba en el juzgado de guardia, y por ahora, no se prevén más actuaciones a la espera de que la decisión que tome la autoridad judicial.



El vídeo fue grabado por turistas y se hizo viral a través de las redes sociales y posteriormente, representantes de la comunidad del edificio trasladaron la incidencia a la Policía Local, que se entrevistó con los padres de la niña, de origen extranjero y residentes en el edificio.





This is absolutely terrifying to watch. Apparently recorded in Tenerife... I always try to book ground floor rooms when on hols with the kids.. you can see why pic.twitter.com/Vxlps0aoYJ