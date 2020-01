Una menor se juega la vida al correr por la cornisa del sexto piso de un hotel en Tenerife. Según ha informado la Policía Local de Adeje a este periódico, una comunidad de vecinos de la zona es la que da el aviso el pasado sábado de que hay una menor correteando por la estrecha cornisa del edificio en el que se encuentra el hotel Paraíso Sur, situado en Playa Paraíso, en el municipio de Adeje.



Además, las fuentes consultadas por EL DÍA aseguran que la Policía Local de Adeje ya ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido en dicho establecimiento hotelero el pasado sábado. De hecho, los agentes ya se han puesto en contacto con los padres de la menor y estos aseguran que "el peligroso paseo de la pequeña se habría producido durante un despiste de sus progenitores".



El correteo de la pequeña por la cornisa del sexto piso de este inmueble es tan espectacular que hasta el diario británico Daily Star ha publicado este martes 7 de enero el vídeo en el que se puede ver cómo la menor camina por la cornisa situada a gran altura. Este medio no confirma que el incidente se produjo en el sur de la Isla, como así ocurrió.



En las imágenes se aprecia cómo el pequeño sale por una ventana y camina por una cornisa hasta llegar al balcón. En su regreso a la ventana, sufre un tropiezo que, por suerte, no acaba en caída. Las imágenes fueron publicadas el pasado domingo por un presentador de radio inglés, quien publicó la grabación en su Twitter acompañada de un mensaje que decía: "Esto es absolutamente aterrador de ver. Aparentemente grabado en Tenerife".



El tuit cuenta ya con más de 227.000 reproducciones.





This is absolutely terrifying to watch. Apparently recorded in Tenerife... I always try to book ground floor rooms when on hols with the kids.. you can see why pic.twitter.com/Vxlps0aoYJ