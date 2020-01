Detenido un hombre acusado de matar a su madre en su casa de la capital grancanaria

La Policía Nacional detuvo la noche del pasado 1 de enero en la capital grancanaria a un hombre acusado de causar la muerte a su madre, quien falleció, presuntamente, tras caer por las escaleras de su domicilio situado en la Plaza de la Feria, a la altura de la Delegación del Gobierno de Canarias. Según fuentes del citado cuerpo del Estado, es el Grupo de Homicidios el que se encuentra a cargo de la investigación y todo apunta a que M.N.J. fue víctima de una "muerte violenta". El presunto autor de los hechos permanece en las dependencias policiales, a la espera de poder pasar entre hoy y mañana a disposición judicial. Cabe resaltar que, si se confirma que se trata de un asesinato, la fallecida sería la primera víctima de la violencia machista del presente ejercicio anual en el Archipiélago, tal y como contempla la Ley de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género en la comunidad autónoma.

La llamada de alerta se produjo alrededor de las 19.50 horas. Fue entonces cuando se desplazaron hasta el lugar del trágico episodio una ambulancia de soporte vital básico y un médico, que solo pudo confirmar la muerte de la mujer -que superaba los 70 años-. Por su parte, el acusado -de unos 50-, diagnosticado de esquizofrenia "desde muy joven", tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario debido a su estado de nerviosismo. En base a las palabras de un familiar, "no sabemos si se produjo una discusión entre ambos, pero no eran frecuentes las reyertas en el domicilio". La misma fuente indica que M.N.J. "era una mujer que se desvivía por sus hijos, muy entregada en cuerpo y alma y muy querida por todo el mundo". Para después agregar que, "nunca nos dijo que tuviera problemas con su hijo. Simplemente, es una persona que necesita medicación. De hecho, jamás se había producido un episodio violento en el hogar".



Una familia "destrozada"

Según expresa, la familia está "destrozada" ante la pérdida inesperada de M.N.J. "Nadie sabe lo que ha ocurrido y puede que haya sido un accidente. Nos ha pillado a todos por sorpresa", lamenta. M.N. J. era madre de otro hijo con síndrome de Down, un hecho que la llevó a ser una de las fundadoras de la Asociación de Síndromes de Down de Las Palmas. "Llegó a estar al frente de la presidencia. Era una mujer encantadora, dulce y muy solidaria", dice. "Su muerte nos ha dejado desolados", prosigue, "como ya he dicho, estaba muy volcada con su familia".