Una ballena enredada en un cabo aparece en el sur de Gran Canaria

Una ballena jorobada ha aparecido en la mañana de este martes enredada en un cabo en el sur de Gran Canaria. El personal de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria , con Cruz Roja y Salvamento Marítimo, ha realizado una expedición para intentarla liberar antes de que pueda morir por ahogamiento.



En la expedición, el equipo de la Cruz Roja ha realizado un vídeo subacuático en el que se observa a la ballena enredada en el cabo. "Su destino es morir aprisionada en esa jaula que no la dejará crecer si antes no es encontrada", aseguran operarios de la Corporación insular.



La ballena está enredada al cabo con varias vueltas, pero aún puede nadar y comer a pesar de tener una aleta aprisionada. Para liberarla, explican, se necesita cortar cada vuelta, lo que conlleva 5 o 6 minutos. "No basta con cortar una".



Por eso el equipo de rescate observa sus movimientos a la espera de que se encuentre más débil "para que no se mueva porque si no, es peligroso"



"Es lamentable- subrayan- que este precioso ejemplar pueda morir por tirar al mar lo que no le pertenece", aclaran al tratarse de un cabo que tiraron al mar.





Vídeo subacuático en el que se observa la ballena enredada en el cabo, su destino es morir aprisionada en esa jaula que no la dejará crecer si antes no es encontrada



Fue grabado ayer por la Cruz Roja en la expedición junto al Cabildo y Salvamento Marítimo para liberarla pic.twitter.com/JhC5TTqo9Y — Cabildo Gran Canaria (@GranCanariaCab) 24 de diciembre de 2019