La defensa solicita indultar al autor del homicidio de su esposa en Los Realejos

El abogado defensor de Esteban H.D., el condenado por el homicidio de su esposa en enero del 2018 en un domicilio de Los Realejos, presentó un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra la sentencia que lo condena a nueve años de prisión. El letrado, Francisco Heredia, considera que la resolución de un magistrado de la Sección V de la Audiencia Provincial no se corresponde con lo expresado por el Tribunal de Jurado, que lo consideró culpable de la muerte de Jenny Sofía, bajo la eximente incompleta de legítima defensa, pero también por unanimidad solicitó que se le concediera el indulto.

El Tribunal Popular declaró probado, por ocho votos sobre nueve, que "el acusado, con exclusivo ánimo de defenderse ante la agresión injustificada por parte de Jenny Sofía con un cuchillo, reaccionó acuchillándola, incurriendo en exceso o desproporción", ya que en función de las circunstancias, pudo haber acudido a otras alternativas de defensa menos gravosas para Jenny". Y ese planteamiento fue aplicado por el magistrado para imponerle la citada pena. Pero el abogado defensor recuerda que el Jurado, por unanimidad, declaró que en el juicio no quedaron probados otros aspectos: como que el procesado realizó la acción de forma sorpresiva, por la espalda y sin que la víctima pudiera defenderse; ni tampoco que Esteban se aprovechó de su superioridad porque él llevaba un arma y ella no, así como que actuara con desprecio absoluto a su condición de mujer y ejecutara el hecho por celos, tras una fuerte discusión, ante la intención manifestada por la esposa de divorciarse. El Jurado entendió que no hubo abuso de superioridad, ni alevosía, ni ensañamiento, ni violencia de género, en opinión de Heredia. Basa su planteamiento para que se aplique la eximente completa de legítima defensa, y por tanto la no culpabilidad, en que del veredicto se desprende que Esteban nunca pudo usar otro medio de defensa. Recuerda que la mujer, tras presentar una denuncia por agresiones psicológicas el 8 de enero del 2018, que fue archivada, se negó a recibir orden de protección e indicó que Esteban nunca le había pegado y que este tenía siete hernias discales, la médula aplastada y diabetes.

El abogado defensor añade que, a la hora de presentar dicha denuncia, Jenny fue acompañada de su nueva pareja con la que convivía, por lo que entiende que lo manifestó todo con total confianza y sin miedo a represalias.

El abogado defensor está convencido de que el motivo del suceso fue que, al día siguiente, es decir, el 20 de enero, Jenny Sofía y una de sus hijas, Ronna Daniella, querían llevarse a la hija de esta última (que había sido reconocida como hija desde que era una bebé por Esteban) a la Península y el procesado se negó a firmar la autorización para ese traslado.

Según quedó acreditado en el juicio, durante los tres últimos meses del 2017, dicha menor de edad fue cuidada y atendida exclusivamente por el ahora condenado, ya que su abuela biológica (Jenny) vivía con otro hombre en San José de Los Llanos, en el municipio de El Tanque. Francisco Heredia también recuerda que el Tribunal del Jurado, por seis votos sobre nueve, se mostró a favor de que le sean concedidos los beneficios de la remisión condicional de la pena, "para el caso de que concurran los presupuestos legales al efecto", así como, de forma unánime, para que se acceda a la petición de indulto.

"Tú no condenas a un homicida y, a continuación, le pides el indulto de forma unánime, salvo que sepas que no era un homicida", manifiesta el letrado defensor de Esteban H.D. Heredia explica que, incluso, recuerda que hizo todo lo posible para que la mayoría del Jurado estuviera compuesto por mujeres, como así ocurrió, con el objetivo de que "la sentencia nunca fuera objeto de susceptibilidad ni reinterpretable desde el punto de vista social".