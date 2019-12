"¿Su pantalón era corto?", pregunta el fiscal a una denunciante de agresión sexual

En un juicio que se celebró este miércoles en la Audiencia Provincial de Las Palmas el fiscal Javier García Cabañas inició su interrogatorio a una denunciante por una agresión sexual de la manera siguiente:"¿Y qué llevaba usted puesto el día de los hechos?" "¿El pantalón era corto, ceñido o ajustado?". El el juez tuvo que intervenir ante el evidente desconcierto en la afectada.

García Cabañas espetó a la denunciante: "Mire señora... Y ¿qué llevaba usted puesto el día de los hechos?", a lo que la mujer respondió: "Una camiseta y un bóxer". Acto seguido, García Cabañas le insistió, "¿únicas prendas?". Una pregunta que tomó a la víctima por sorpresa, quien aclaró que "no estaba en ropa íntima. Tenía una camiseta de tiros y unos bóxer", reiteró la joven. "¿No llevaba ropa íntima?", prosiguió el fiscal, a lo que ella le respondió que "sí, tenía mis braguitas y mi sujetador debajo de la camisa y el bóxer".

Seguidamente, el representante del ministerio público le cuestionó sobre la prenda de vestir: "¿Lo podemos entender como un pantalón corto, ceñido o ajustado?", a lo que la afectada volvió a responder "sí, como si fuese un pantis, a mitad del muslo". "¿Cómo un pantalón de deporte ajustado de estos..?", continuó el fiscal. La insistencia del Ministerio Público fue tanta que el magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, Pedro Herrera, tuvo que interrumpirle y pedirle que dejara que indagar sobre la ropa de la víctima, porque ya eso había quedado claro.

"Es fundamental...", reiteró el representante del Ministerio Fiscal. Sin embargo, Herrera le expresó que la afectada ya "le ha dicho que llevaba un pantalón ajustado tipo bóxer y que tenía sus prendas íntimas debajo", sentenció el juez. El interrogatorio siguió con la pregunta del representante de la Fiscalía sobre a dónde se fue a vivir la mujer una vez que puso la denuncia. "Estuve cuatro días en la casa y después me acogió el Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (D.E.M.A.)", respondió la afectada.

Asimismo, García Cabañas le preguntó si el acusado le había pedido que desalojase la vivienda, ya que su hermana viviría con él, a lo que ella respondió que "sí". Además, explicó, también al ser cuestionada por el fiscal, que desde julio de 2017 hasta el 2019 había vivido con su madre, el padre de su hijo y en un hostal, porque había sufrido un desahucio.

En el interrogatorio, el representante de la acusación particular también indagó sobre la vida laboral de la denunciante y su aparición en medios de comunicación por un desahucio. "¿Ha permitido que le saquen fotografías? Ha salido usted en medios televisivos..." siguió el fiscal.

La denunciante relató que se encontraba en la solana de la vivienda que compartía con el acusado fumando un cigarro. Contó que el acusado llegó a la casa y se pusieron a hablar. Después, ella acudió al baño a lavarse las manos y el investigado la sorprendió. "Cuando iba a irme a mi habitación me agarró por detrás. Me decía que me callara, porque iba a despertar al niño, mientras me arrastraba a su dormitorio", puntualizó la mujer. "Me tiró en la cama, me dio la vuelta y yo estaba llorando, le pedí que me dejara", sentenció la afectada.

Asimismo, relató que el hombre la tenía sujeta por los brazos. "Me quedé paralizada de miedo y, al finalizar la agresión, él me tiró un cacho de papel para que me limpiara. Yo me metí a bañarme y después me fume un cigarro, estaba en shock . Cogí el móvil y decidí denunciarle", aseveró.

Por su parte, el encausado aseguró que las relaciones fueron consentidas. "Yo le pregunté: ¿te puedo penetrar? Y ella me dijo que sí. Y como yo no podía hacerlo, ella se me puso encima", aseveró. "Le di una toallita para que se limpiara, después la escuché llorando, fui a su cuarto a preguntarle qué le pasaba y llegó la policía.

El letrado de la acusación particular pidió una condena de seis años por un delito de agresión sexual o una pena de tres años de forma subsidiaria por un delito de abuso sexual.

En cambio, el Ministerio Fiscal enfatizó que no cree a la mujer y solicitó el sobreseimiento de las actuaciones. Además, aseguró que ella solo está buscando solucionar sus problemas de alojamiento. "Ella está mintiendo", apostilló García Cabañas. También reseñó que la denunciante se contradijo y no explicó si tenía un pantalón o bóxer, ya que así se llama una prenda íntima y eso "es determinante", porque ella dijo que le arrancó el pantalón corto y las bragas y en otra parte que le ladeaba el bóxer que llevaba para penetrarla.