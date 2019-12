Localizado en un barranco de Adeje un inglés que se buscaba desde el martes

Un varón de 67 años y nacionalidad británica que se extravió este martes ha sido encontrado en el barranco del Pinque, en el municipio tinerfeño de Adeje, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo el martes, sobre las 17:15 horas, cuando la recepción de un hotel alertó al 1-1-2 de que un familiar de uno de los huéspedes al que no localizaban les había llamado diciéndoles que se había caído en un hoyo del que no podía salir y que no sabía precisar donde estaba.

Durante la tarde y la noche del martes y la mañana de este miércoles, el Cecoes coordinó un dispositivo de búsqueda formado por una unidad de tierra del GES, bomberos, Guardia Civil, Policía Local, la Unidad Canina de AEA, Cruz Roja y miembros de Protección Civil Adae que rastrearon la zona buscando al afectado.

Sobre las 11.30 horas de este miércoles, 5 de noviembre, Bomberos del Consorcio y la Unidad de Tierra del GES localizaron al desaparecido en el barranco del Pinque. El helicóptero del GES procedió al rescate del herido en colaboración con Bomberos y GES Tierra, y lo trasladó hasta la helisuperficie del Consorcio en Adeje.

Allí le esperaba una ambulancia del SUC, cuyo personal valoró y asistió al herido, que presentaba desorientación e hipotermina de carácter moderado y fue evacuado a un centro hospitalario.