Una joven madre escocesa muere en Tenerife "tras una noche de fiesta"

Este lunes, 14 de octubre, falleció Megan Brannan, una turista escocesa que se encontraba en Tenerife. La trágica muerte de la mujer, de 24 años, ha causado conmoción en Escocia, la ciudad natal Brannan.

La joven falleció después de "salir de fiesta", según afirmó una de sus mejores amigas en unas declaraciones en The Sun . "Ha sido un shock realmente grande", afirmó.

Brannan estaba en Tenerife por un trabajo en un bar del sur de Tenerfe tras haber llegado con su hijo desde Motherwell. Sus padres, recientemente, habían llegado a la Isla de visita, motivo por el cual decidió salir de fiesta en la noche del pasado sábado 12 de octubre.

"Salió de noche el sábado y se sintió mal el domingo", afirmó una amiga de la familia a Daily Record . "Algo normal", dijo ya que creyeron que era una simple resaca. "Pero al día siguiente se despertó todavía mal. Su madre le dijo que fuera a acostarse, y su padre entró más tarde y la encontró sin vida", aseguró consternada. "Solo estoy esperando que alguien me llame y me diga que se ha despertado. Todo se siente como una pesadilla", añadió.

Los seres queridos devastados de la trágica Megan Brannan han recaudado casi 1000 libras para la familia, a través de la plataforma Go Found Me. La noticia ha conmocionado a Reino Unido: "Todavía no puedo entender esto, y ni siquiera puedo creer que esté escribiendo esto. Tenía tanto que decirte que nunca sería lo mismo sin ti y nunca entenderé por qué", escribió una Rebecca Grierson una de sus amigas.

Según The Sun , las causas de la muerte "siguen sin estar claras".

Un portavoz de la oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth dijo que "estamos apoyando a la familia de una mujer británica que murió en Tenerife y nuestro personal está en contacto con las autoridades españolas".