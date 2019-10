El desgarrador testimonio de Natalia González, la madre del joven militar fallecido

Natalia González, ha buscado una respuesta tras la muerte de su hijo, el joven militar fallecido en la costa del norte de Tenerife. Ha compartido un testimonio "basado en el dolor y la verdad".





"Dolor, observación, escucha activa, entereza, nudo en el estómago, decepción, corazón roto", así comienza un escrito Natalia, la madre de Ale, el joven militar fallecido y cuyo cuerpo sin vida apareció el pasado lunes en la costa de Martiánez en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz .



La publicación, realizada en Twitter, el Día de la Hispanidad -12 de octubre- recoge el testimonio de la pareja de Alejandro -destinado en la base militar de La Isleta-, y que estaba presente en el trágico suceso. "Ale no merecía morir con 23 años. No merecía verse así como se vio, viviendo una realidad de la que durante años me habló. ¿Qué medios marítimos tenemos en la costa norte de Tenerife para la respuesta inmediata ante una urgencia?", expone.



"¿Puede alguien dar respuesta a mi pregunta?", finaliza.