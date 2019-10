Brutal agresión a una lanzaroteña por parte de su pareja: "Si no salto por la ventana, me mata"

Una lanzaroteña que reside en el País Vasco ha denunciado haber sido víctima de una brutal agresión por parte de su pareja, que ha saltado a la prensa nacional. "Si no salto por la ventana, me mata", señala Rebeca en unas declaraciones hechas a Telecinco.

Los hechos, según publican diferentes medios de comunicación, tuvieron lugar en la madrugada del lunes en Basauri (Vizcaya) en el domicilio de ambos, del que la joven logró escapar saltando por la ventana y descolgándose por la fachada del edificio después de recibir "puñetazos" y "agarrones".

"Me empezó a dar golpes contra el sofá, me intenté defender, pero se puso encima de mí, me agarró del cuello y me tiró del pelo. Yo ahí me veía muerta, no podía gritar", afirma la joven en otras declaraciones, en este caso realizadas para La Sexta.

En una fotografía publicada en las redes sociales, donde explica que actualmente reside en el País Vasco pero es de Lanzarote, Rebeca muestra las secuelas de la agresión. "Vuelvo a ser víctima, pero por lo menos tengo voz para contarlo", escribe junto a la imagen, en la que se le ve con un ojo hinchado y morado y diversas heridas en la cara y en el cuello.

El presunto agresor, un joven de 30 años de nacionalidad brasileña y con antecedentes, fue detenido en la misma madrugada del lunes por la Ertzaintza, según recoge la prensa nacional.