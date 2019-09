Amenaza con cortar la cabeza a la azafata en un vuelo que salía de Canarias

Un pasajero británico fue detenido tras gritar a la tripulación y amenazar a una de las azafatas con cortarle la cabeza, según ha informado el periódico The Daily Mail .

Todo esto ocurrió en el vuelo MT1069 de Thomas Cook este mes de septiembre, antes de la quiebra de la compañía. El avión tenía previsto salir de Gran Canaria para dirigirse al aeropuerto londinense de Gatwich cuando "tras un comportamiento perturbador de un pasajero a bordo del vuelo, la policía fue llamada y lo detuvo antes de salir de Gran Canaria", anunció la compañía.

Una imagen que se repite en vuelos procedentes de Reino Unido o que tienen como destino el regreso de turistas británicos a su país.

Uno de los pasajeros del vuelo, que estaba sentado cerca del lugar de los hechos, filmó al colérico turista que insultaba a la tripulación de cabina, que intentaron calmarlo

"Háblame amablemente, no vengo a trabajar para que me hablen así", dijo uno de los trabajadores ante los gritos del hombre malhumorado que no cambiaba de actitud.

Finalmente, agentes policiales entraron al avión y detuvieron al hombre que salió de la aeronave y no voló en ese vuelo de vuelta a Reino Unido.