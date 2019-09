El caso de la desaparición de Yéremi Vargas no está cerrado

El caso de Yéremi Vargas, niño desaparecido en Vecindario en 2007 con siete años, no se ha cerrado "en ningún momento" para la Guardia Civil. Así lo informó ayer el nuevo coronel jefe de la comandancia de Las Palmas, Vicente Reig Basset. El coronel jefe destacó en una rueda de prensa que no han parado de investigar qué sucedió con Yéremi, así como que todas las líneas de investigación que "saltan" con respecto al caso del menor "se abren, por lo que en ningún momento se ha cerrado el caso", aseguró Reig Basset. "Tenemos nuestra espina por este caso, sabemos lo que hemos hecho y creo que no hay ninguna queja por parte de la familia con respecto a nuestro trabajo", resaltó el coronel jefe. De igual forma, Vicente Reig Basset recordó que se reunió con la familia de Yéremi desde que se incorporó a la comandancia de Las Palmas para trasladarles su "preocupación" por resolver el caso.

Reig Basset expresó que la familia de Yéremi contrató al abogado mediático Marcos García Montes "no para que se reabra el caso, sino para que se tengan en consideración todas las evidencias recabadas" en torno a la investigación que llevó la Guardia Civil en contra de Antonio Ojeda, alias el Rubio.

"Ellos quieren tratar de que la Justicia valore nuevamente las pruebas que se presentaron contra el investigado (el Rubio), que está condenado por una causa similar, y por lo que nosotros entregaremos lo que nos soliciten con respecto a este caso", aseguró el nuevo coronel jefe.

El pasado 18 de julio la familia de Yéremi Vargas explicó en una rueda de prensa la contratación del abogado Marcos García Matos con el objetivo de "reabrir el caso" y dar un impulso a la investigación. Montes calificó como "coherente, rigurosa, intangible y seria" la investigación de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil de Madrid, y criticó que el juez que llevó el caso (Juan Manuel Hermo) "no valoró bien ese trabajo y que su labor judicial no fue acorde al derecho".

"En vez de hacer de instructor, enjuició las pruebas, cuando estas están para valorarlas. Él no se puede convertir en un tribunal", agregó el abogado, que puntualizó que el juez dictó un auto de archivo "injusto, a sabiendas".

Relevo del juez

En este sentido, tanto Reig Basset y García Montes han mostrado caminos similares en la investigación. Marcos García encargó a un equipo de criminólogos y peritos que repasen este procedimiento para intentar reabrirlo y que su dictamen coincide en la línea apuntada por el instituto armado.

"No se observa otra hipótesis", sostuvo, que la que apunta a el Rubio como presunto asesino del niño que jugaba en un descampado, junto a su casa, en El Canario el 10 de marzo del pasado 2007.

Por todo ello, Marcos García pidió el relevo del juez. El nuevo abogado de la familia de Yéremi recordó que el juez del caso tiene abierto un expediente en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por cómo trató a la Guardia Civil y puntualizó que está recabando declaraciones de testigos que tienen "quejas" sobre cómo les atendió el magistrado Juan Manuel Hermo.