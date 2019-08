Recaudan fondos para repatriar el cuerpo de una británica de 17 años que fallece en Tenerife

La recaudación, realizada por Ren Godbeer, en Facebook, destaca que el costo de repatriación del cuerpo es "demasiado para la familia", por lo que solicitan 10.000 libras esterlinas, aproximadamente 10.800 euros al cambio, para "darle el tratamiento que merece".



La joven Leah Wilson, tenía solo 17 años cuando falleció en un "trágico accidente" el pasado lunes, 12 de agosto, en Tenerife. Tras abrir la recaudación, en menos de 24 horas han conseguido recaudar más de 8.000 libras por 524 donantes. El medio SomersetLive, se hace eco del fallecimiento de su vecina, destacando que se encontraba de "vacaciones con su familia". Un portavoz de la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth ha indicado que están "apoyando a la familia de la joven británica y estamos en contacto con las autoridades españolas".



Los fondos recaudados se destinarán "directamente para tralerla a su casa", aunque en el caso de que se recaude una cantidad, superior, se destinará al "funeral y cualquier otro gasto que la familia tenga que cubrir". La recaudación, compartida en un millar de ocasiones solo en Facebook, también recibe comentarios de otros padres que comparten el dolor de haber perdido algún hijo, alguno de ellos en España.



Familiares, como su prima, Macala Nicholds, también han compartido en diferentes redes sociales mensajes solicitando donaciones para la repatriación del cuerpo de Leah Wilson.





My 17 year old cousin has sadly passed away yesterday on a family holiday in Tenerife, we're trying to earn enough to bring her home to give her the send off she deserves ???? https://t.co/2siS3SsAcO