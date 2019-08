Cazadores recupera la calma tras quemarse 160 hectáreas

El fuego en suelo de Ingenio ha quedado estabilizado, aunque ha afectado a más de 160 hectáreas en las zonas de Lereta, Vigete, Montaña las Tierras, Cuevas Muchas y Lomo Caballo. Todo esto en la zona alta de la Pasadilla.

Se desalojó Guayadeque a las 12 horas de la noche, con unas 200 personas evacuadas, según fuentes municipales. Motivo: el intenso humo y el peligro de que girase el fuego con el viento.

Los afectados se fueron a casas de familiares de Ingenio y Agüimes, aunque Ingenio había habitado espacios para realojarlo.

Las carreteras en esa zona abrieron hoy a las 10.30 aunque dejaron pasar a vecinos de Guayadeque a las 9.

Ha habido daños animales.

Primeras horas de incertidumbre porque "se desconocia el alcance que tenía", dice la Alcaldesa de Ingenio Ana Hernández .

Otras fuentes apuntan a pérdidas de algunas casas cuevas y fincas en las zonas de el Pico del Mojón, El Capitán, Montaña de a Coruña y en Aguelilla.

En esas casas cuevas apuntan fuentes cercanas a los afectados, se ha tenido además pérdidas animales.

Una de las familias que aún no es nombres, está fatal, porque han perdido animales con los que hacían queso luego, lo cual traerá perdidas económicas mayores que no han cuantificado porque aún no le han dejado pasar.