Pelea en una conocida discoteca en Gran Canaria

Durante la noche del domingo para el lunes, varias personas protagonizaron una pelea en una conocida discoteca de Playa del Inglés , en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana.

Esta reyerta fue motivo de numerosos vídeos grabados y distribuidos a través de las redes sociales. Algunos anónimos incluso relacionaron esta pelea con la ocurrida por la tarde en la Costa de Mogán, un hecho que fue negado de forma rotunda por la discoteca donde se produjo.

Fuentes del recinto de Playa del Inglés indicaron que fue una discusión en el local entre dos supuestas amigas, por lo que fueron llevadas al exterior de la misma. Ambas se provocaron heridas y fueron atendidas por el personal de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Finalmente, desde la discoteca negaron que ese incidente provocase la evacuación de la sala de fiestas, ni una batalla campal, como se aseguraba en las redes sociales.

Pelea en una embarcación de fiesta en Patalavaca

Una pelea en una embarcación ocurrida durante la tarde del domingo acabó con el buen desarrollo multitudinario de una fiesta en la costa del municipio de Mogán, exactamente a la altura de Patalavaca . Varias personas se vieron involucradas en la reyerta que se produjo en una de las embarcaciones que estaban abarloadas, es decir, situadas en los costados de unos con otros. La pelea requirió la presencia de la Guardia Civil, que acudió a separar a los contendientes.

"Señores tienen que comportarse. Esto es una fiesta y no permitimos conductas violentas", señalaban los organizadores por megafonía, que resaltaron que "los que vengan agresivos, aquí sobran". Los avisos no fueron suficientes y no impidió que varios de los asistentes dejaran de golpearse.

"Si no paran pedimos a la Guardia Civil que se los lleven. Si ocurre de nuevo algo parecido, por mínimo que sea, acabaremos con la fiesta", repetía la organización a través de la megafonía.

Finalmente, como la situación no cambiaba después de que se iniciase la pelea en torno a las 17.30 horas, los agentes del instituto armado se desplazaron en una patrullera y tuvieron que actuar por la violencia que se produjo en el lugar.

Los guardias civiles subieron a la embarcación donde se produjo la pelea pese a la resistencia que encontraron. Una vez en la embarcación, procedieron a identificar al presunto autor del incidente, un hombre de unos 35 años, de origen español.

Según informó la Comandancia de Las Palmas de la Benemérita, fueron identificados los cuatro ocupantes y denunciados dos de ellos por alterar el orden. La persona que supuestamente había sido la responsable de lo ocurrido fue trasladada por los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (Geas) al puerto de Arguineguín, también en el término municipal de Mogán.