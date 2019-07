Violenta pelea multitudinaria en una embarcación de fiesta en Gran Canaria

Este domingo tuvo lugar una pelea en una embarcación de fiesta en Patalavaca , en el municipio grancanario de Mogán. Varias personas se vieron involucradas en la reyerta.

"Señores tienen que comportarse. Esto es una fiesta y no permitimos conductas violentas", señalaban los organizadores por megafonía. Los avisos no fueron suficiente y no impidió que los asistentes dejaran de golpearse.

"Si no paran pedimos a la Guardia Civil que se los lleven. Si ocurre de nuevo algo parecido, por mínimo que sea, acabaremos con la fiesta". La Benemérita tuvo que hacer acto de presencia debido a la violencia que se produjo en el lugar.

Una embarcación cercana se hizo eco de lo sucedido e inmortalizó el vergonzoso acto.